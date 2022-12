Jorge Luis Pinto: “Jamás he dicho qué Cadavid no sirva, si toma la decisión de irse, depende de él”

El estratega santandereano disipó los rumores de la salida del capitán de los ‘embajadores’ y negó la partida de Eliser Quiñones al Once Caldas.

Este miércoles, Jorge Luis Pinto dio un balance positivo de sus tres primeras semanas de entrenamientos al frente de Millonarios y el trabajo realizado en su penúltima práctica antes de salir a vacaciones.

“Se ha hecho un buen trabajo, donde le hemos dado forma al equipo. Ellos han conocido todos los conceptos y aspectos tácticos que vamos a trabajar. Se ha aprendido y se ha trabajado”, manifestó el director técnico en rueda de prensa.

“Millonarios debe tener tres o cuatro modelos de juego diferentes para que los pueda utilizar en cualquier momento. Ellos se van con una diversidad de conceptos que que hemos empezado a desarrollar en las prácticas”, complementó.

Del mismo modo, el estratega santandereano habló de los jugadores del fútbol base y que estuvieron en Valledupar, que estuvieron a prueba para poder integrar el plantel de los capitalinos.

“Ellos están trabajando bien, es una buena generación de seis a ocho jugadores, lo más probable es que se queden cuatro, como mínimo. Hay buen aporte, pero hay jugadores que no quiero sacrificar porque tenemos tres o cuatro jugadores en esa posición”, aseguró.

Sobre la posible salida de Andrés Felipe Cadavid de Millonarios, donde se había rumorado que Jorge Luis Pinto no iba a contar con él, el timonel azul negó los rumores y aseguró que cuenta con el jugador.

“Cadavid es jugador del equipo, al comienzo entrenó normalmente, pero no lo está haciendo por su operación de nariz. Jamás he dicho que no sirva, pero si él toma la decisión de irse ya depende de él, no de nosotros. Yo lo contemplo dentro de la nómina, pero si él encuentra otra opción, habrá que valorarla”, expresó.

“En los equipos nadie es indispensable. De Millonarios se fue Di Stefano, Pedernera, Willington Ortiz, Iguarán y Millonarios siguió y volvió a ser campeón”, agregó.

Por último, el santandereano se refirió al tema de refuerzos, pues hasta el momento los capitalinos solo ha confirmado a Felipe Jaramillo para la próxima temporada.

“Encuentro buenos jugadores, pero es claro qué se necesita algo más. El equipo está ganando una forma, los jugadores han empezado a soltar un poco más. Esperamos que los refuerzos puedan llegar pronto”, concluyó.

