Jorge Luis Pinto: “Las tres victorias nos motivan y vamos en busca del primer puesto”

El técnico de Millonarios felicitó a sus jugadores, pero aseguró que no le gustó el segundo tiempo y deberán trabajar en varios aspectos.

Millonarios venció 2-1 este jueves al líder de la Liga Águila, Alianza Petrolera, y se ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 26 puntos.

El equipo ‘embajador’ se impuso con los tantos de Juan David Pérez (27’), de pena máxima, y Alex Rambal (40’). Por la visita descontó Alexis Serna (68’).

Jorge Luis Pinto, técnico azul, analizó en conferencia de prensa el valioso triunfo sobre el conjunto santandereano que, pese a la derrota, sigue en el primer lugar del campeonato, con 27 unidades.

“Fue un buen primer tiempo, tuvimos opciones, atacamos, no fue fácil porque ellos montan sus cinco volantes. En el segundo no me voy contento, vamos a hablar porque tenemos que controlar el partido”, afirmó Pinto.

“No recibir tantos ataques, asegurar los dos goles, manejar el partido como se manejó y la presión que hicimos sobre ellos. Le quitamos la pelota a un equipo que está acostumbrado a manejar la pelota”, agregó sobre las virtudes de su equipo.

Sobre los puntos a corregir, Pinto Afanador aseveró que “nos falta regularidad, tener el control del partido. Ahí pienso que estamos siendo descuidados. Pero las tres victorias nos motivan, es parte del compromiso que tenemos con Millonarios. Vamos en busca del primer puesto, sabemos que no es fácil”

Por último, dijo que le pone muy contento que varios jugadores puedan marcar goles y dijo que espera que el costarricense José Ortiz vuelva a anotar dentro de poco.

“Cuando todos hacen goles es porque es un equipo bueno. Los muchachos han vuelto a hacer goles y vendrán los de José Ortiz. Ya lo reconocen y lo referencian con más atención y eso pues dificulta”, concluyó.