Jorge Luis Pinto sobre Jhon Vásquez: "Tendrá su multa, no cabe una conducta de estas en el plantel"

Tras un inicio de temporada en tablas para el Deportivo Cali , el conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto ya se prepara de cara a lo que será el duelo por Copa Colombia contra el Barranquilla FC este jueves a las 5:00 p.m. siendo el tema de Jhon Vásquez el principal en la rueda de prensa previo al encuentro.

A pocas horas de que ruede la pelota, el estratega del ‘azucarero’ dio luces de lo que será la nómina con la que enfrentarán al equipo atlanticense por el primero de los dos juegos correspondiente a esta fase de la competencia.

“Por la cabeza de nosotros no ha pasado salir de la Copa Colombia. Hasta la tercera fase vamos a enfrentar los compromisos con el equipo alterno que se ha entrenado muy bien, ellos nos van a demostrar que están en condiciones de responder", afirmó el estratega santandereano.

Sin embargo, el tema de mayor interés dentro de la rueda de prensa fue el de Jhon Váquez con quien han crecido los rumores de una disputa interna entre el estratega y el jugador por las diferentes situaciones vividas durante la pretemporada.

Bien es sabido que en dos de los juegos de fogueo contra el Puerto Cabello de Venezuela generó un supuesto malestar en el grupo, tanto así que se llegó a rumorar un fuerte encontronazo de Vásquez con Pinto, algo que el mismo jugador explicó: “No pasó nada, para el Deportivo Cali siempre están los ojos puestos para crear mala información, para crear chismes y para desestabilizar el grupo, no pasó nada.”

“Perdimos con el equipo de Venezuela, nadie quiere perder y mucho menos en tu casa, entonces nada, el malestar fue con nosotros mismos porque se perdió el partido, nada del otro mundo que pueda afectar”, agregó el jugador.

De todas maneras, posterior a lo ocurrido el entrenador del conjunto vallecaucano relegó del onceno a Jhon y le impidió debutar en el juego contra Once Caldas por la Liga del fútbol colombiano, algo que sí sucedió en el siguiente duelo frente al Atlético Nacional en la fecha pasada.

Para este encuentro Vásquez ingresó a la segunda parte y se hizo expulsar a los pocos minutos en cancha, hecho que generó gran disgustó en Jorge Luis Pinto, así como lo hizo ver previo al partido de ida por Copa Colombia contra el Barranquilla FC: “Hablé con él (Jhon Vásquez) y con el grupo entero, eso no puede pasar en el Deportivo Cali. Tiene su multa y si hay premio, no existe premio, no cabe una conducta de estas dentro del plantel".