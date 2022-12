Jorge Luis Pinto le tiene fe a su pupilo: “Deivy Balanta me hace acordar de Franco Baresi” 

El entrenador de Millonarios habló este viernes en la previa del duelo que sostendrá, este domingo en El Campín, frente a Once Caldas por la segunda fecha de la Liga Águila-II.

En Millonarios la actitud es la de hacer borrón y cuenta nueva. Aunque la eliminación de la final del semestre pasado parece una herida que no se ha cerrado y se acrecentó con la derrota el pasado domingo contra Envigado; el azul anhela un cambio desde ya, en las primeras fechas de la Liga Águila II 2019.

Ese es el mensaje que se mandó este viernes tras la práctica y la posterior rueda de prensa, en la previa del duelo frente a Once Caldas, que se jugará este domingo en El Campín.

“Estamos preocupados por el inicio de campeonato. Pero también tenemos mucha confianza y estamos tranquilos porque los jugadores que llegaron nos van a ayudar a cambiar el camino”, aseguró Jorge Luis Pinto.

Justamente, una de las nuevas caras que se vio en la práctica fue la del defensor Deyvi Balanta, quien llegó procedente del Junior y estará por un año, con opción de compra.

“Me hace recordar al italiano Franco Baresi”, aseguró sin titubeos Pinto al ser preguntado por las condiciones del futbolista de 25 años.

“Es un futbolista que ha jugado mucho en el fútbol colombiano. Nos va a aportar cosas importantes. Toca adaptarlo rápido a las exigencias de Millonarios”, aseveró el estratega santandereano.

Mientras que Balanta, entre risas, quiso poner los pies en la tierra semejantes elogios de su nuevo entrenador.

“Sé que el semestre pasado no fue el mejor para mí. Pero no tengo duda de que no me guardé nada, siempre trabajé por dar lo mejor y vengo así a Millonarios, con la mentalidad de mostrar todas mis condiciones”, afirmó el nacido en Bogotá.

Balanta, con paso por Alianza Petrolera y Junior, terminó su carta de presentación así: ”Soy un muchacho que le ha tocado vivir muchas experiencias; buenas y malas. Nací en Bogotá y me críe en Calotó (Cauca). Quiero darle lo mejor a mi familia. Soy un bendecido de poder jugar al fútbol y de hacerlo en Millonarios. Tengo ganas de volver a figurar y quedarme mucho tiempo acá”.

