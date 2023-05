Jorge Luis Pinto mantiene la esperanza de clasificar: "Le dije a mi equipo que hay que soñar"

El Deportivo Cali sigue en curva ascendente y escalando posiciones en la tabla. Este lunes volvió a sumar de a tres puntos luego de vencer 2-0 a Envigado y por tal motivo, Jorge Luis Pinto se mostró con la fe intacta de poder conseguir un cupo en el octagonal final.

"Hoy le dije a mi equipo que había que soñar, que uno en la vida tiene que soñar, y hay que soñar. Juguemos los partidos, veamos cómo nos va el viernes en Montería y creemos que estos dos partidos que nos quedan tenemos que salir a buscarlos. Primero, por nuestro promedio; y segundo, por ascender. Si las cosas en un momento se dan y trae esas circunstancias, bienvenidas", expresó el experimentado entrenador santandereano.

Por otro lado, habló de qué ha cambiado en su equipo a comparación de los visto en el inicio de la Liga, "en los partidos anteriores tuvimos las opciones y no concretamos, ahora tenemos más confianza, más tranquilidad y el volumen de ataque es más incisivo y constante, entonces ahora estamos encontrando los goles. Pero el factor más importante es poder encontrar los goles que antes no lográbamos, a pesar de las opciones que teníamos. Yo me siento contento porque quienes están llamados a hacer los goles los están haciendo, o sea estamos aprovechando las opciones que en los otros partidos no pudimos aprovechar".

Y Pinto agregó con respecto a lo mostrado por sus dirigidos que "nosotros hoy jugamos directo y a la espalda y ese fue el resultado del primer gol y otras múltiples opciones. Me hubiera gustado que el segundo tiempo hubiéramos tenido más la posesión de la pelota. Por ratos jugamos bien y adelantados, en un momento nos metimos a nuestra área y eso no me gustó. Hay que reconocer que Envigado no se entregó y luchó hasta el final".

En otra de sus intervenciones destacó lo que más le gustó de su equipo: "las opciones de gol, los goles y la forma en la que atacamos sus espaldas. Me parece que tuvimos múltiples opciones de áreas en las que los cogimos mal parados", comentó Jorge Luis Pinto.

Asimismo, habló del arbitraje de Luis Matorel, "me parece que el árbitro estaba arrebatado con las tarjetas amarillas y pensé que en cualquier momento me podría dejar con 10".

Por último, habló del homenaje realizado a algunos de los ídolos del Deportivo Cali, "yo creo que estimula ver al 'Pibe' Valderrama hoy en el vestuario, cómo se saludó con todos los muchachos, y ver a todos los otros entrenadores como el 'Maestro' Jairo Arboleda. Eso tiene que estimular. Y sobre todo que se compenetren con ellos porque estas generaciones probablemente no vieron mucho al 'Pibe', a Arboleda, a Ángel María (Torres), que fue una alegría inmensa verlo. Los muchachos tienen que empezar a conocer esas generaciones que le dieron gloria al Cali y por supuesto motivarse con ello".