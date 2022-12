Jorge Luis Pinto: “Me gustaría que Millonarios tuviera jugadores en Selección, en 1984 había siete”

El entrenador del equipo ‘embajador’ habló en rueda de prensa sobre el partido frente al Cali, de cómo van los lesionados, del presente de la zaga defensiva y hasta de si le gustaría que Carlos Queiroz tuviera en cuenta a futbolistas del plantel azul.

Millonarios afinó los últimos detalles de su plantilla para enfrentar este sábado al Cali, en la octava fecha de la Liga Águila II 2019 del fútbol colombiano, y posterior a la práctica el profesor Jorge Luis Pinto atendió a los medios de comunicación y comenzó hablando del cambio que hará tras la lesión del defensa Alex Rambal.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Lo de Rambal no nos vamos a engañar, ni a tapar cosas, no puede jugar y lo va a hacer José Luis Moreno, así como lo oyen. La base del equipo va a estar, la que ha venido jugando, el único cambio será que él no va”, señaló el entrenador.

Además, Pinto salió al paso de las críticas que ha tenido la zaga central en el arranque del campeonato en el segundo semestre.

“Quiero decirles a los medios que la defensa de un equipo en el sistema que piensa el fútbol de Pinto, desde hace un poco de años, no es solo los defensores, así como en el ataque no son solo los tres delanteros, es todo el equipo. Siento pena que se maneje el fútbol de esa manera, dicen que la defensa de Millonarios no sirve para nada, pienso que hemos avanzado en este siglo, porque no comparto esas cosas. La defensa de un equipo empieza con el arquero y termina con el centro delantero”, aseveró.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Por otra parte, sobre cómo va el proceso de recuperación de los jugadores lesionados, el estratega informó que “Fabián González Lasso volvió hoy, tomó sol, caminó, y está empezando a involucrarse, y creo que el lunes ya estará de nuevo en actividad. Montoya termina mañana su fase de recuperación médico deportiva, este sábado tenemos un partido amistoso contra Bogotá FC, con los que no juegan, y el seguramente hará fútbol ahí”.

Publicidad

Jorge Luis Pinto no fue ajeno y también se refirió a las convocatorias de Wuilker Faríñez por la Selección de Venezuela, y de José Ortiz a la de Costa Rica, diciendo que le gustaría que en Colombia volvieran a llamar jugadores de Millonarios.

“Ya llegó la convocatoria por Wuilker Faríñez, tendrá que irse después del domingo, el 2 de septiembre, ojalá pueda jugar y tenga éxito. Quiero contarles que Ortíz también fue convocado a la Selección de Costa Rica, nuevamente, estamos en el trámite de hablar con ellos. Millonarios en el 84’ tenía siete jugadores en la Selección, ojalá podamos volver a tener esa cantidad en la de Colombia, no sé si alguno haya sido convocado por el profesor Queiroz en la nómina base”, mencionó.

Por último, sobre su rival este sábado, a las 7:45 p.m., analizó que “Cali es buen equipo, dinámico, rápido, hay que saberlo controlar, y también atacar. Ellos tienen un frente de ataque importante, con Dinenno, Palavecino, y dos o tres que los pondrá el profe. No será el mismo equipo que contra Medellín. Indudablemente tienen buen fútbol, Millonarios sabrá presionar y teniendo la pelota que es lo más importante”.