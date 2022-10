Jorge Luis Pinto: "Me gustaron muchas cosas del Cali, el equipo ha venido cambiando"

Luego de haber debutado con una victoria frente a América, su rival de patio; el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto visitó a Águilas Doradas, con la intención de conseguir los tres puntos, así como en la fecha pasada. El conjunto 'azucarero' estuvo cerca de ganar el partido, pero al minuto 90+3 recibieron el gol del empate, por medio de Jeisson Quiñónes. Al final fue un 2-2.

Tras lo acontecido en la jornada 17 del fútbol colombiano, el experimentado entrenador colombiano dio sus impresiones. "A veces los equipos con 10 son más peligrosos que con 11, ellos se entregaron al máximo, corrieron riesgos y aprovecharon. Nosotros fuimos descuidados en algunas oportunidades de manejo y control del balón. Ahí fue donde cometimos el error de perder la pelota, y nos hacen el empate", dijo Pinto.

Publicidad

Y continuó con respecto a lo sucedido en el Estadio Alberto Grisales: "Un partido bien disputado, reconozco que Águilas Doradas se entregó, luchó y mostraron por qué tenían la oportunidad de estar en el primer lugar. Nosotros también tuvimos cosas buenas, en instantes en los que tuvimos el control del partido, creo que algunos jugadores tuvieron exceso de confianza y creyeron que ya teníamos el resultado y los partidos se aseguran hasta el último minuto".

En otra intervención rescató la labor realizada por sus dirigidos y agregó que "me gustaron muchas cosas, la presencia de los jugadores, el posicionamiento, el criterio con la pelota, siento que es importante ir implementándolo en el equipo, creo que eso fue importante en el partido. Tenemos que saber tener pausa en los momentos críticos del partido, eso lo hacen los hombres maduros, que tienen experiencia y den las órdenes dentro del terreno de juego".

Aquí más declaraciones de Jorge Luis Pinto:

Publicidad

Confianza en sus jugadores

"Aquí todos los jugadores tienen mi confianza, acá no le hemos dicho a ninguno que no sirve y que no está con nosotros. Estamos observando, son profesionales, están en el club y el equipo les paga, por lo tanto, tengo que utilizarlos. Me parece que hay que motivar a todo el mundo y que demuestre por qué está acá".

Sobre el empate

"Son descuidos, en el manejo de pelota y acciones defensivas en las que hay que hacer en su momento oportuno y eso costó el gol del empate".

Publicidad

La evolución del equipo desde su llegada

"A mí me parece que el equipo ha venido cambiando cosas. El partido con el América fue de tú a tú directo, aquí estábamos de visitante donde teníamos que controlar bien al adversario, lo hicimos por rato muy bien. Ellos fueron ultra agresivos y eso hay que reconocerlo".