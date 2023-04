Jorge Luis Pinto: "Pregúntenme por el Cali, a mí no me interesa nada del 'Bolillo' Gómez"

Este jueves se jugará en el estadio de Palmaseca un partido de interés entre Deportivo Cali y Junior, dos equipos de importancia en la Liga I 2023 del fútbol colombiano y en el que estarán frente a frente los técnicos Jorge Luis Pinto y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, de gran experiencia a nivel nacional e internacional, e incluso con mundiales dirigidos a cuestas.

Ese duelo entre Pinto y Gómez ha generado un morbo adicional, ya que en el año 2017 tuvieron una pelea en medio de un duelo entre las selecciones de Honduras y Panamá, en un torneo de la Concacaf.

Y hace pocos minutos, Jorge Luis Pinto fue tajante e su respuesta en rueda de prensa: "Es más importante el Cali, el Junior, que Pinto o que 'Bolillo' Gómez. Por lo tanto, de esa manera le contesto. Pregúnteme del Cali, a mí no me interesa nada de 'Bolillo', sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres, de mi lado voy a estar con los ojos abiertos. Eso es claro, al perro no lo capan dos veces", dijo el santandereano.

Publicidad

Cabe indicar que Pinto ha sido directo y frentero en sus declaraciones durante toda su carrera deportiva, al igual que Gómez.

Hay que señalar que en la previa del compromiso, 'Bolillo' le quitó el tinte polémico a toda la situación y tuvo palabras de elogio. Así dijo que “mi gran respeto y admiración por Jorge Luis. Es un técnico muy importante en el fútbol mundial (...) Es un técnico que respeto, admiro y, a pesar de todo, siempre le desee lo mejor. Siempre tuve una buena relación profesional con él. Eso (la pelea) ya pasó”.

Publicidad



El Cali, que viene en una crisis institucional sin precedentes, ha venido tomando un respiro en el torneo del fútbol de nuestro país y viene de obtener dos triunfos de manera consecutiva sobre Unión Magdalena (2-1) y Alianza Petrolera, en Barrancabermeja (0-3). Por esa razón ha variado sustancialmente el estado anímico de sus jugadores.

Junior, de su lado, ha encontrado una 'resurrección' futbolística y con la llegada de Hernán Darío Gómez ha encadenado una serie de buenos resultados que lo tienen séptimo en la tabla de posiciones con 21 puntos y sus chances de clasificar a la fase siguiente de la Liga son altas. Los 'tiburones' vencieron en la jornada pasada a Jaguares de Córdoba por un 1-0, con un gol de buena factura de Edwin Herrera.