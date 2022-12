Jorge Luis Pinto: “Millonarios contra Nacional es un duelo que queremos ganarlo como sea”

El entrenador del equipo ‘embajador’ habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado, a las 5:00 p.m., en el estadio El Campín, frente al elenco antioqueño.

Jorge Luis Pinto se refirió al clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional, que tendrá lugar este sábado, en partido válido por la fecha 9 de la Liga Águila-I 2019.

El técnico señaló constantemente que “respetando al rival, que es un buen equipo, hay que presionarlo porque les gusta tener la pelota, hay que atacarlos, indudablemente hay que respetarlos, pero por encima de todo, atacarlos”.

Por otra parte, Pinto habló sobre la importancia que tiene este duelo para el balompié de nuestro país, y que quieren ganarlo a como dé lugar.

“Es un partido sumamente importante, representa dos conceptos, dos principios, dos hinchadas clásicas, son dos grandes del fútbol colombiano y queremos ganarlo como sea”, aseveró.

Además, habló sobre el método de trabajo de Paulo Autuori, mencionando que “es un hombre muy experimentado en el fútbol suramericano, campeón de América, dirigió varios equipos en Brasil, ha dado muestras de un gran trabajo por muchos clubes, los jugadores tienen que adaptarse rápido a una idea futbolística. Él está corrigiendo y poniendo su estilo, lo va a imponer porque es su forma de trabajo”.

Por último, el entrenador de los capitalinos se refirió al gol que sufrió por parte del arquero Camilo Vargas, en la fecha anterior, contra el Deportivo Cali.

“Nos quedamos dormidos todos, hasta yo, y no me di cuenta lo de la marca, pero eso es la experiencia, nos quitaron puntos valiosos y que no nos vuelva a pasar”, concluyó.