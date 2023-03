Jorge Luis Pinto negó los supuesto problemas en la interna del Deportivo Cali

La liga del fútbol colombiano sigue con sus acciones este domingo y uno de los equipos que verá acción es del Deportivo Cali , que visitará El Campín para medirse frente a Millonarios. Sin embargo, en la previa a este juego, Jorge Luis Pinto fue consultado en una entrevista por un supuesto problema en la interna del club 'azucarero'.

En el medio 'El País' de Cali, el estratega cucuteño compartió varios detalles sobre el Deportivo Cali, no obstante, mostró su inconformismo cuándo se le preguntó por un supuesto inconveniente con Germán Mera. "Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!", fueron las contundentes palabras de Pinto.

Ahora bien, dando cuenta de que todo el equipo está en sintonía, el técnico de Norte de Santander expresó que todo marchar con normalidad: "No tengo la menor duda y no tengo por qué aclararlo, pero me pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas. Dígale al país que yo digo eso, no tienen de qué hablar e inventan noticias".

Luego de deja en claro el estado anímico del club vallecaucano, Pinto también habló sobre lo que será el partido de este domingo frente a Millonarios, pue según él, "en todos los partidos el Cali debe sumar. El Cali es un equipo grande que en cada plaza debe salir a buscar los partidos, como lo hicimos en Ibagué, en Medellín contra Nacional".

De esta manera, Pinto dio un parte de tranquilidad y se mantiene firme y convencido del proyecto deportivo que comanda desde finales del año pasado.

¿Cómo le ha ido a Deportivo Cali en la Liga 2023-I?

El conjunto 'azucarero' no ha tenido el mejor de sus inicios en la actual liga del fútbol colombiano. Se encuentra ubicado en la casilla 14 con apenas seis unidades, producto de tres empates, una victoria y una derrota. Los vallecaucanos igualaron con Once Caldas, Atlético Nacional y Águilas Doradas; le ganaron al Deportes Tolima y en su partido más reciente cayeron con el Deportivo Pereira.

Cabe resaltar que el equipo verdiblanco también tuvo acción por Copa Colombia. Si bien igualaron 3-3 en la ida contra Barranquilla, en el juego de vuelta no dejaron dudas y golearon 6-0 a los de la capital del Atlántico.