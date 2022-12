Jorge Luis Pinto: “No era fácil por la necesidad de Santa Fe, pero no renunciamos al ataque”

El técnico de Millonarios dijo este jueves que sus dirigidos jugaron un buen partido y pudieron quedarse con el triunfo frente a su clásico rival, en el duelo que terminó 1-1, entre azules y rojos.

Millonarios igualó 1-1 este jueves con Santa Fe, en el clásico capitalino, y sigue en la parte alta de la tabla de la Liga Águila I 2019, con 21 puntos.

Jorge Luis Pinto, técnico ‘embajador’, dijo en conferencia de prensa que el partido no era fácil por el momento del cuadro ‘cardenal’, pero sus dirigidos hicieron un buen trabajo y tuvieron como ganarlo.

“Siento que tuvimos un gran control, especialmente, en el primer tiempo y en el segundo fue compartido. No era fácil porque entendemos el momento y la necesidad de Santa Fe, tenían que darlo todo. Le dije al equipo que no nos confiáramos, no es equipo desbaratado, es recio”, aseguró Pinto.

“Para Millonarios no era fácil el partido por la baja de jugadores importantes como Juan David Pérez, Santiago Montoya y Roberto Ovelar. No es fácil reemplazarlos, eso cuesta. Me alegra por los muchachos que entraron porque cumplieron, se entregaron”, agregó.

Por último y pese a las desventajas que mencionó antes, el santandereano afirmó que “buscamos el partido, lo propusimos, no renunciamos al ataque. Teníamos que tener mucho cuidado”.

Millonarios, con 21 puntos, jugará frente a Medellín, en El Campín, el próximo domingo, en la fecha 12 de la Liga Águila 2019-I.

