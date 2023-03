Jorge Luis Pinto: "No estoy arrepentido de las rotaciones y si lo tengo que volver a hacer, lo hago"

Deportivo Cali no pudo en su casa, ante si gente, en el estadio de Palmaseca y terminó perdiendo 0-1 frente a un Deportivo Pereira, que se plantó bien en el campo de juego y al final se llevó los tres puntos, gracias a una anotación de Ángelo Rodríguez, exjugador 'azucarero'. Tras el compromiso pendiente de la fecha número uno de la Liga I-2023, Jorge Luis Pinto, dio sus impresiones de lo que fue el trabajo de sus futbolistas.

"Estamos golpeados porque no le dimos esta satisfacción a la afición que no está empezando a acompañar y eso nos tiene golpeados", esas fueron las palabras que pronunció de entrada el timonel del conjunto 'verdiblanco'.

Cuando fue interrogado por la alineación titular que usó contra el 'matecaña', ya que no alineó a varios de los habituales titulares, la respuesta de Pinto fue bastante contundente.

"Me tocaría explicar muy largo los fenómenos de fisiología que manejo hace 35 años. Estas rotaciones las manejo hace 30 años. Rotaba al 'Pibe' Valderrama y a todos ellos. Estoy convencido de lo que hice. Estoy absolutamente seguro. El partido no fue fácil porque el equipo se metió atrás y tuvo la suerte de hacer el gol en un tiro de esquina. No estoy ni arrepentido y el día en que la tenga que volver a hacer, la vuelvo a hacer. Es lo que yo como entrenador considero. No voy a hacer otras cosas. Conozco a mis jugadores y sé qué rendimiento pueden tener. Que de pronto los que entraron no tuvieron el mismo ritmo de otros partidos también lo entiendo", explicó el DT santandereano.

Igualmente fue preguntado por Brayan Montaño y Juan José Tello; el segundo comenzó como suplente.

"Hoy (miércoles) Tello tiene más experiencia jugando con el equipo que Montaño. y Montaño no tuvo la claridad que se necesita a veces, el rival también se defendió con todo, hay que reconocerlo y de pronto nos equivocamos. Tello, con más mundo futbolístico, está entrando mejor", aseveró.

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Cómo mejorar para los próximos partidos y el juego del Pereira

"Este equipo hace una línea de cinco y agrupa a su bloque defensivo, que a veces no es fácil, quisimos sobreponernos a eso, abriendo la cancha, porque por el frente no era fácil y atacarlo sobre espalda; no salió, dificultó. Y nosotros también nos desesperamos, especialmente en los últimos 20 minutos, a meter ese pelotazo afanado, sin claridad, ahí de pronto nos equivocamos".

*Las armas de los centros de costado

"Indudablemente que tenemos que seguir mejorando la técnica de cada uno de ellos, para encontrar mejor perfección, pero que hay que reconocer que ellos se defendieron con toda y nos limitó los atacantes por los costados; puede que nos haya faltado esa capacidad para encontrar ese equilibrio, lo tuvimos, pero no fue constante".

*El planteamiento del Pereira

"El señor Restrepo no hace línea de 3, hace línea de 5. Eso dificulta un poco más. Sabíamos que eso podía pasar. Por eso jugamos con punteros en el primer tiempo, queríamos abrir la cancha y buscar desequilibrio. En el segundo, buscamos otra alternativa con Mantilla que tiene fútbol por dentro y Velasco, que fue mediapunta. No encontramos, nos marcaron, nos chocaron; se cortó el ritmo del partido en múltiples veces. Me gustaría oír una opinión sobre eso. No estoy reclamando nada, sino hablo de lo que vi. No sé si ustedes (periodistas) ven lo mismo que estoy viendo".

Por qué le cuesta más en casa al Cali

"Puede ser que nos cueste en casa porque los adversarios vienen a defenderse o no. Esa es la identidad que quiero saber; Hoy (miércoles) metieron, pararon, no permitían el ritmo de juego, en fin. Eso ha costado, lo reconozco. Se meten atrás y aguantan; y en un contragolpe o una jugada de tiro de esquina como la encontraron ellos; volumen de ataque no tuvieron. Nosotros luchamos los 90 minutos casi en campo contrario, no nos fue fácil, hay que ser franco".