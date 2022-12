Jorge Luis Pinto: "No hemos tenido suerte, tememos jugadores golpeados"

Tras el triunfo 1-0 sobre Unión Magdalena en Bogotá, el técnico de Millonarios se refirió a las bajas que sigue teniendo su equipo en cuadrangulares.

A los nombres de Luis Payares y de Felipe Jaramillo, quienes no podrán estar por el resto de la Liga Águila I 2019; en Millonarios también presentan dolencias musculares Fabián González Lasso y Santiago Montoya.

Publicidad

Lea también: Millonarios, al ritmo de Fabián González Lasso: triunfo 1-0 sobre Unión Magdalena, en El Campín

El técnico Jorge Luis Pinto se refirió en rueda de prensa a la actualidad de los lesionados en las últimas fechas.

“No hemos tenido suerte, tenemos jugadores golpeados, Ovelar viene recuperándose, Juan David Pérez ya pudo entrar, pero hay que entenderlo que no está en un ritmo 100 por ciento, esperamos que esta semana que viene podamos recuperar jugadores, debemos saber que esto es domingo-miércoles”, agregó.

Por otra parte, sobre el autor del gol de este miércoles en la victoria frente a Unión Magdalena, Pinto señaló que “nos preocupa Lasso, no tanto el golpe de la cara, sino por una contractura o un golpe muscular que tiene, hay que evaluarlo”.

Publicidad

Además, el estratega mencionó que Santiago Montoya no disputó el segundo tiempo por molestias en una de sus rodillas.

Vea también: Dorlan Pabón anotó gol, le dio la victoria 1-0 a Monterrey sobre Tigres y sueña con la final de la Liga MX

Publicidad

“Entró al vestuario y lo evaluó el cuerpo médico y consideró que no debía continuar, entonces no podía hacer de afán dos cambios para el segundo tiempo. Se resintió de la rodilla, pero no es grave”.

Por último, habló de los dos futbolistas del plantel que ya no podrán jugar más en lo que resta de Liga.

“Perdemos con Jaramillo un jugador muy importante, que venía produciendo mucho en el equipo, que se venía adaptando al grupo y que ya era parte importante, esas son las cosas que a veces padece un equipo, como el caso de Luis Payares”, concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados