Jorge Luis Pinto no se confía con Santa Fe: "En los clásicos hay que olvidar el presente de los equipos"

El técnico del equipo 'albiazul' habló en la previa del clásico capitalino. Aseguró que sus dirgidos saldrán desde el primer minuto en busca de los tres puntos y restó importancia al momento que pasa el conjunto 'cardenal'.

Ya se respiran aires de clásico en Bogotá. Este jueves, a partir de las 8:00 p.m., Millonarios y Santa Fe jugarán una vez más el partido de más trascendencia en la capital colombiana. En esta oportunidad, por la aplazada fecha 10 de la Liga Águila.

Publicidad

El entrenador del conjunto 'embajador', Jorge Luis Pinto, dio sus impresiones antes del duelo entre azules y rojos. Primero, hizo claridad en que los suyos no se confían por la actualidad que traviesa el conjunto dirigido por Gerardo Bedoya.

Vea también: Hincha de River Plate bautizó a su hijo Juanfer Mateo, en homenaje a Quintero

"Estamos motivados, indudablemente. En los clásicos siempre hay que olvidar el presente de los equipos, sea bueno o malo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, cuando el adversario pasa por momentos difíciles", aclaró el entrenador.

Asimismo destacó las virtudes de su rival de este jueves en el estadio El Campin. "Vamos a ser muy respetuosos con Santa Fe porque sabemos que tienen muy buenos jugadores, buena motivación de su técnico", dijo.

Publicidad

Además dejó en claro que el buen presente que atraviesa su equipo en la Liga Águila I 2019 los obliga a salir por la victoria. "Tenemos muy claro en que debemos buscar el triunfo contra Santa Fe, por todo, por puntos, por resultados, por lo que representa para la afición", remarcó el DT.

Lea también: Rafael Santos Borré suena en México: sería el fichaje bomba de Monterrey

Publicidad

Pinto, a su vez, dio luces sobre la situación de Juan David Pérez y Santiago Montoya, quienes sufrieton dolencias físicas a lo largo de la semana: "Vamos a valorarlos hasta última hora. Hoy en la noche les haremos una evaluativa y el departamento médico dirá si pueden o no pueden (jugar)".

Por otra parte, el técnico aseguró que el portero Wuilker Faríñez, quien volvió al país tras estar concentrado con la Selección de Venezuela, ya está a punto para el encuentro. "Estuvo entrenando súper bien y está motivado para el clásico", reveló el estratega.

Para finalizar dio su opinión sobre qué necesitará Millonarios para no repetir la deslucida actuación mostrada contra Deportivo Pasto, el fin de semana pasado. "Manejar la pelota, jugar al fútbol, tener confianza con el balón. Allá no sé si fue la cancha o el clima, no lo sé, pero no sentimos el balón y eso no fue bueno para nosotoros", aclaró.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados