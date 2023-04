Jorge Luis Pinto: "No tengo ni ánimo para hablar, corrimos, tomamos riesgos y no encontramos el gol"

"No es el momento preciso para explicar lo que pienso, no tengo ni ánimo para hablar, vamos a esperar a calmarnos y mirar algunas cosas del video porque hay cosas muy buenas del partido. Hay errores que cuestan los resultados, luchamos todos los 90, corrimos, tomamos riesgos y no encontramos el gol, esa la palabra. No tengo ya expresión técnica para decir nos pasa esto y eso", así empezó este domingo su conferencia de prensa Jorge Luis Pinto, técnico del Cali, luego de la derrota 1-0 frente al Huila en el Guillermo Plazas Alcid.

El 'azucarero' no la pasa bien en el rentado nacional, ya que sólo ha ganado un partido en lo que va de la Liga I-2023. Son últimos en la tabla general con 8 puntos tras 11 juegos y eso preocupa no sólo en el plantel, sino en la hinchada. La pelota quieta fue una de las armas del verde caleño este domingo, pero Jhon Figueroa, arquero del Huila, tuvo buenas intervenciones; otras opciones dieron en el palo.

"El trabajo táctico, después del gol buscamos como siempre el arco, contrario, buscamos abrir la cancha, desequilibrar, buscamos profundidad directa; en fin todas las alternativas. Mandamos a los marcadores de punta al ataque, jugamos con casi dos o tres '10' en el mediocampo intentando generar fútbol y no lo encontramos. Pero también hay que reconocerlo que tuvimos cuatro o cinco opciones; ellos tuvieron la del gol y una bola cruzada en el segundo tiempo, nosotros tuvimos opciones de gol", recalcó Pinto en su intervención con los medios de comunicación.

El director técnico del Cali también fue consultado cómo se encuentra el grupo en la parte anímica y mental tras no lograr los resultados. A su vez, Jorge Luis Pinto aseguró que es el momento para tener calma y no caer en el desespero.

Publicidad

"Trabajamos la parte anímica indudablemente y también trabajaremos la parte futbolística para poder encontrar más claridad que la queremos encontrar con los hombres de ataque especialmente, porque la defensa de alguna manera está bien y tener la calma emocional. No queremos entrar en el desespero, en intranquilidades, en discutir entre nosotros. Pienso que es el momento de calma y de análisis entre nosotros y mirar las cosas que podemos hacer", concluyó Pinto.

¿Cuándo es el próximo rival del Cali en la Liga I-2023?

Los 'azucareros' recibirán a La Equidad en el estadio de Palmaseca el día sábado 8 de abril, a partir de las 6:20 de la tarde.