Jorge Luis Pinto: “Nos faltó fútbol, nos desesperamos y estuvimos intranquilos”

El entrenador de Millonarios habló en rueda de prensa luego de perder 1-0 frente al Pasto, este sábado, en el estadio Municipal de Ipiales.

Jorge Luis Pinto señaló no estar contento tras la derrota y el partido discreto de Millonarios, que cayó 1-0 contra el Pasto, en duelo de la fecha once de la Liga Águila I 2019.

En rueda de prensa, el técnico del equipo ‘embajador’ mencionó que “no fue un gran partido, hubo múltiples errores, especialmente en el criterio con la pelota, perdimos el control del partido, el gol fue un descuido que se da en un momento inoportuno, a veces se gana o pierden por esos detalles, no me voy contento, eso a uno no lo deja tranquilo”.

Por otra parte, Pinto destacó que quiere que Millonarios ataque y tenga la pelota, además al ser preguntado por si la cancha del estadio de Ipiales fue un inconveniente para sus dirigidos, fue tajante y dijo que no es excusa.

“Acá hay 100 metros más que Bogotá, la cancha no es la mejor pero tampoco está mal, nos faltó proponer a nosotros, elaborar fútbol, por encima de todo”, agregó.

Por último, sobre los constantes fueras de lugar de los atacantes, dijo que “nos desesperamos, estuvimos intranquilos, hay que saber jugar en la línea, caímos en la trampa del fuera de lugar, eso no nos permitió tener un buen partido”.

