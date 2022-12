Jorge Luis Pinto: "Ojalá al menos hayan podado la cancha en Ipiales"

El entrenador de Millonarios analizó la victoria 1-0 sobre Unión Magdalena y de paso habló del partido que tendrán con Pasto, en la siguiente fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila-I.

Jorge Luis Pinto criticó y elogió a la vez a su equipo, tras la trabajada victoria 1-0 de Millonarios frente a Unión Magdalena.

“Estamos contentos por el triunfo, los partidos de finales se pueden ganar 1-0, no son goleadas, el primer tiempo fue más para nosotros, el segundo más equilibrado, nos faltó más de manejo de pelota y control del partido, el Unión Magdalena nos presionó, pero también felicito al equipo en la parte defensiva, eso me encanta y me gusta, es parte del fútbol”, aseveró.

Pinto también se refirió a lo que les dijo a sus dirigidos en el entretiempo, cuando ya iban ganando gracias al gol de Fabián González Lasso.

“Lo primero que le dije al equipo es que no tuviéramos confianza del 1-0 y que teníamos que salir a buscar el segundo, a veces no se puede y el rival no nos dejó”, agregó.

Por otra parte, el entrenador de Millonarios no quiso abarcar mucho en el tema de la citación de la Dimayor por los incidentes en Cali, tras el encuentro con América.

“¿Qué pasó en Cali? no sé qué haya pasado porque yo no vi la botella, entonces como contesto. No puedo hablar, porque no tuve ningún inconveniente”, dijo Jorge Luis Pinto.

Para finalizar, el timonel analizó a su próximo rival, el Deportivo Pasto y mencionó que “es duro, exigente, esperemos que el aveniente sea provechoso para el futbol allá, que no haya intranquilidad, que la cancha la hayan podado al menos, y reconocemos que Pasto está en un buen momento, iremos a buscar el triunfo”.