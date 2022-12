No, gracias.

Jorge Luis Pinto, por ahora no se va: “Yo soy el responsable, pero todavía no he tomado una decisión” Millonarios cerró su amarga participación en la Liga Águila-II 2019, con un triste empate 0-0 frente a Rionegro. Completó así siete partidos sin conocer la victoria y, con un pie por fuera de la Copa Libertadores.