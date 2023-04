Jorge Luis Pinto: "Que este triunfo dé confianza, tranquilidad y podamos aumentar nuestro fútbol"

"Decir que estamos contentos, lo estamos, a pesar de todas las dificultades que hemos venido padeciendo. Ojalá que este triunfo nos dé confianza, tranquilidad y podamos aumentar nuestro fútbol y nuestra actitud en el campo de juego", así inició este sábado su conferencia de prensa Jorge Luis Pinto, entrenador del Deportivo Cali luego del triunfo por 2-1 sobre Unión Magdalena.

El DT del verde caleño se mostró con mejor semblante en la charla con los medios de comunicación. A su vez agradeció la entrega de sus dirigidos ante el buen planteamiento que mostraron los samarios, pese a que desde temprano sufrieron la expulsión de Juan Camilo Angulo.

"Hoy (sábado) se entregaron, como siempre les pido, pero fue un partido disputado tengo que reconocer que el Unión luchó, corrió y metió, no fue un mal partido de ellos, pese a la expulsión. Pero nos vamos contentos con los tres puntos, creo que necesitábamos esa vitamina, ese estímulo que todos los grupos humanos lo necesitan", agregó Pinto.

De igual manera, la prensa caleña no dudó en preguntarle, pese a sumar los tres puntos por el tema del descenso, y esto fue lo que dijo.

"Yo también le contesto a usted, ganamos en Ibagué e igual me pregunta por el descenso. Entiéndalo también. Sí, mire lo único que yo sé es que aquí en el Deportivo Cali independiente de todo lo demás es que hay que ganar de local y mínimo empatar de visitante, lo demás, sí de pronto de reojo, pero le digo con toda la honradez que yo no he tocado eso con ustedes. No me parece que estemos más pendientes de eso, tenemos que estar más pendientes que tenemos que ganar y echar para arriba. No quiero meterme con los jugadores a hablar del promedio, sabemos que hay que ganar de local y mínimo empatar de visitante y ya dirán las cosas", afirmó el estratega.

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

El desempeño del lateral izquierdo

"Lo ha hecho bien, después me acerqué y lo felicité después del partido. Creo que cumplió y sigue progresando.

El apoyo de los hinchas

"Las barras, mil gracias por su apoyo, pero así como tienen ellos ese sentimiento, nosotros también lo tenemos, nos duele perder por ellos y que lo estamos dando todo. Le estamos poniendo toda la entrega".

La importancia de la victoria

"Muy importante porque nos da confianza, motiva, estimula y eso en estos momentos lo necesitamos. Estamos golpeados por muchas cosas, por partidos que se han perdidos y que no podíamos perder por detalles y esto de alguna manera nos estimula y nos motiva a arrancar y seguir luchando".