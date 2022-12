Jorge Luis Pinto quiere más: “Tenemos que seguir sumando, exigiendo y jugando bien”

El técnico de Millonarios valoró el trabajo que realizaron sus dirigidos, en el triunfo de 1-0 sobre Cúcuta, en el estadio El Campín.

Millonarios llegó a 30 puntos y puede decir con tranquilidad que estará en los cuadrangulares finales, luego de vencer al Cúcuta por la fecha 14 de la Liga Águila-I 2019.

“Fue un partido disputado de lado a lado y con buena dinámica. No tuvimos un juego perfecto, pero anotamos y estuvimos organizados”, afirmó Jorge Luis Pinto al termino del compromiso.

El estratega ‘embajador’ reconoció el trabajo realizado por los suyos y valoró el hecho de haber terminado con el arco en ceros.

"Me gusta el equilibrio del equipo. Esta vez Wuilker no tuvo que ser determinante, la defensa cortaba las jugadas del rival donde tocaba y no sufrimos peligro como tal", apuntó.

Eso sí, no se ahorró elogios para el juego planteado por el Cúcuta. "No tuvimos la posesión de la pelota que queríamos, por ratos largos el rival nos manejó el balón y tenemos que trabajar para corregir eso".

Y al final, añadió que espera seguir cosechando más triunfos. No se conforma con lo que Millonarios ha logrado hasta el momento.

“No me quedo con los 30 puntos, tenemos que seguir sumando, exigiendo y jugando bien", concluyó.