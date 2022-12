Jorge Luis Pinto: "Respeto a Wilmar Roldán, pero no puede pitar penalti a dos pasos del área"

El equipo ‘embajador’ perdió 1-0 con Junior, en el Metropolitano, y puso en riesgo su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Águila-II.

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, se quejó este sábado tras la derrota 1-0 con Junior de las decisiones arbitrales que, según él, han afectado a su equipo en las últimas fechas de la Liga Águila.

“Desde que llegué a Colombia no he querido hablar del fenómeno arbitral. Respeto mucho al señor (Wilmar) Roldán, lo he visto pitar internacionalmente, pero un hombre como Roldán no puede pitar un penalti como el que vimos hoy, no cabe; la expulsión de Román tampoco cabe”, aseguró Pinto.

“Pienso que Millonarios está sufriendo los errores de algunos árbitros. La expulsión de (Felipe) Jaramillo frente a América, en Bogotá, la analizamos con árbitros y todos opinan que no cabía la expulsión… Si un árbitro como Roldán pita un penalti a dos pasos del área, como se vio, el juez de línea tiene que advertirle. No había querido tocar nada de los árbitros, pero ya se llenó la copa. El manejo de las expulsiones contra nosotros es terrible”, agregó.

Junior venció 1-0 a Millonarios, en un juego candente y con polémico arbitraje de Wilmar Roldán

Con respecto al juego en el Metropolitano, el entrenador del cuadro azul indicó que “no es que nosotros hayamos cambiado, es que Junior se dio cuenta que lo estábamos atacando y reaccionó. Perdimos el control de la pelota por ratos, pero el partido fue de tú a tú, de entrega, de profundidad. Estamos golpeados, era un partido que era clave para nosotros”.

De otra parte, Pinto Afanador dijo que las causas de las últimas derrotas del equipo se deben a que “hemos sido un poco irregulares y en algunas acciones determinantes nos falta responder con el criterio de juego. Nos falta más profundidad, más claridad”.

Millonarios jugará en la próxima fecha el clásico frente a Independiente Santa Fe, en la fecha 19 de la Liga Águila-II 2019.

