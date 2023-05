Jorge Luis Pinto rompió el silencio: "Hoy el grupo no entrenó; hay hambre, hay necesidad"

Jorge Luis Pinto, actual técnico del Deportivo Cali, pudo tener algunas palabras en rueda de prensa previo a enfrentarse contra el Boyacá Chicó, correspondiente a la última fecha de la Liga colombiana en su fase regular. Sin embargo, la situación económica actual del conjunto 'azucarero' fue de lo que más se habló en esta ocasión.

"Estoy preocupado y es complicado todo esto. Desafortunadamente, esta gran institución ha llegado a este momento y se están buscando soluciones. Vamos a esperar que pasa entre hoy y mañana. Tengo que decirles con franqueza, que hoy el grupo no entrenó. Hay hambre, hay necesidad y tienen razón. La parte laboral es compleja y bueno, mañana los espero a las 8:30 a.m. para estar concentración y mirar lo del próximo partido", inició diciendo el estratega 'verdiblanco'.

Igualmente, pudo dar un poco más de parte de tranquilidad y afirmó que muy pronto habrá una respuesta de la parte administrativa del Deportivo Cali. "Vamos a mirar que pasa, pero tengan confianza de que hoy en la tarde y mañana, en las horas de la mañana, vamos a tener alguna respuesta de la parte administrativa del club".

También fue preguntado sobre si había tenido contacto con alguno de los directivos a lo que terminó llamando a la unidad en pro de solucionar la actual situación que atraviesa el conjunto 'azucarero': "Hablé con los directivos que vinieron a hablar de los jugadores. Y el presidente ya está mirando. Iba a hablar por la tarde con los jugadores. Ahí hay algo. No sé que es, pero ahí hay algo. Pero, tenemos que estar unidos todos. Separados no podemos arreglar esto.", afirmó el santandereano.

Si bien el Cali ya no puede entrar a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, Pinto quiere dejar la mejor de las imágenes afirmando que el próximo partido es un partido que busca reivindicar el orgullo y dignidad del equipo. "Yo no quiero pensar en eso (una derrota). De hecho, a los jugadores, a los mayores les he dicho: 'muchachos, no nos vayamos a tirar este partido, que este partido es de dignidad, de orgullo. Podemos decir que podemos quedar de 10 y no de 12. Esas cosas también son válidas en la vida. No dejemos el partido en el aire, vamos a meterle con toda'".

Finalmente, hizo un llamado a la unión de los directivos, socios y aficionados del Deportivo Cali para ponerle fin a esta mala racha que el conjunto vallecaucano ha venido sufriendo. "Tenemos que unir fuerzas. Hablo de fuerzas de todos los directivos, incluso de los socios y los aficionados. No pueden dejar desbaratar un monstruo como lo es el Deportivo Cali. Hay que unir fuerzas en este momento y darle una solución a la situación económica de alguna manera. Entiendo que algunas empresas han oído, no es que hayan aportado, han oído a los directivos para buscar un apoyo, de esas de las que el club les hace publicidad y mirar si se puede sacar algo por ahí y cuadrar las cosas, a ver si algo puede pasar.", culminó Jorge Luis Pinto.

El Deportivo Cali tendrá que enfrentar la jornada número 20 de la Liga Colombiano ante el Boyacá Chicó. El partido tendrá lugar en el Estadio de Palmaseca el próximo miércoles a las siete de la noche, mismo horario para todos los partidos de la última fecha de la fase regular de esta liga.