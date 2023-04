Jorge Luis Pinto 'rompió en llanto' en rueda de prensa del Deportivo Cali: "Lo sentimos"

Este martes, el técnico Jorge Luis Pinto asistió a rueda de prensa y no se contuvo en medio de la crisis del equipo, ya que respondió a algunas preguntas con la voz entre cortada y rompió en llanto.

"Hemos pedido seguridad y tengo que decirlo con franqueza, un día los muchachos de la barra vinieron aquí a la cancha plena y no quiero que suceda eso más con los jugadores (...) Quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras, que sepan que el grupo, los jugadores y cuerpo técnico somos honrados. Lo que ellos sientes, lo sentimos nosotros, como ellos sienten venirse de Bogotá o Neiva, nosotros también vivimos destrozados", manifestó Jorge Luis Pinto en rueda de prensa, que, no pudo sostener las lagrimas en medio de una ovación de aplausos, tras la pregunta de Juan Carlos Cortés, periodista de 'Blu Radio'.

Y es que la situación en el conjunto 'azucarero' es preocupante ya que como lo anunció el citado comunicador, a las afueras de la sede se vieron varios miembros de la Policía salvaguardando la entrada.

"Después de mal o bien haber corrido y metido, porque no ha ningún jugador que no lo haga o si no ya lo habría sacado, en eso no soy inocentes, porque todo eso lo tengo analizado. Le quiero decir a todas las barras que acá hay gente honrada", añadió.