Jorge Luis Pinto: "Si me voy, hay que preguntarle al directivo; cuando yo me quiera ir, me voy"

Este miércoles 17 de marzo, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentaron por la Liga l 2023 por el fútbol colombiano en el estadio El Campín, después de verse suspendido en la noche del pasado martes debido a las fuertes lluvias que afectaron gravemente el terreno de juego. Al final del encuentro los ‘cardenales’ se llevaron los tres puntos con una victoria 3-0 a los ‘azucareros’, comandado por Jorge Luis Pinto.

Justamente fue el estratega de los ‘verdiblancos’ quien se refirió en rueda prensa, haciendo referencia no solo a la derrota, sino que también al presente del equipo y su futuro al cargo del banquillo del Cali: “Estamos trabajando en nuestra idea de proponer, en no meternos atrás a defendernos, en buscar al arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado”.

“No tenemos claridad suficiente y pagamos los descuidos, porque los tres goles fueron de descuidos de nosotros, estamos tristes estamos golpeados lo sentimos por todos lo que es la familia del Cali, la hinchada, directivos, nosotros los jugadores, estamos goleados, no hay que negarlo”, expresó Pinto, respondiendo sobre los cuestionamientos acerca de su destitución: “De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí”.

“El clásico hay que trabajarlo y analizarlo muy bien, día a día un partido de vida y muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores, un equipo que ha venido trabajando y eso es lo que me pregunto yo si este equipo trabaja supremamente bien, hay descuidos y los descuidos nos han costado los partidos rotundamente, pero eso tiene el fútbol, uno puede jugar muy bien pero un descuido desbarata todo”, cito Jorge Luis, de cara a lo que será la próxima jornada frente al América de Cali

Otras declaraciones:

¿Cuáles son las razones del declive en materia de resultados juego tras juego del Cali?

“Puede ser la falta de atención y concentración que es lo que estamos trabajando en este momento, confianza, a veces es nerviosismo, imprecisiones; todos esos detalles los venimos trabajando siempre, no solo en la parte técnica de entrenar de cobrar los penales de saber defender y eso, pero en el partido nos complicamos".

“Es inentendible, son jugadores maduros que tiene mundo, que han estado en otros equipos, la verdad no tengo explicación para decirles pasa directamente esto, porque donde lo tuviera ya hubiéramos corregido”.

¿Qué análisis del deja el juego más allá de la derrota?

“Tuvimos algunas posiciones y tuvimos la pelota, generamos en el arco contario, pero nos falta en el último cuarto de cancha y mejor definición, Santa fe no es que se haya llenado de llegadas, el primer tiempo llegaron una vez con el gol del cabezazo de Rodallega”.