Jorge Luis Pinto sobre Deportivo Cali: "Me voy contento, hoy sí tuvimos múltiples opciones de gol"

En la jornada 18 de la liga colombiana, Deportivo Cali y Once Caldas no se sacaron ventaja tras igualar 1-1, en el estadio del conjunto 'azucarero'. Este resultado mantiene con vida al 'blanco blanco', en la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales.

En rueda de prensa, el técnico Jorge Luis Pinto , analizó lo que fue el encuentro de un equipo vallecaucano ya eliminado y con la mirada puesta en el próximo año.

Acá las declaraciones de Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali:

¿Hoy fue el mejor partido del Deportivo Cali?

"Hay detalles colectivos, hay detalles de acción individual que a veces cuestan. Estamos trabajando, hoy me voy contento porque tuvimos múltiples opciones de gol, eso es clave. En otro partido no habíamos tenido tantas: contra América de Cali ganamos pero no tuvimos tantas; en Rionegro tuvimos algunas pero no fueron tantas y hoy sí tuvimos opciones de gol para ganar el partido".

*Sobre el funcionamiento del conjunto 'azucarero'

A mí me gusta que los marcadores de punta ataquen. Hoy encontramos acciones en las que salen jugando muy bien. Además, tuvimos la mayoría de veces un equipo corto, no queremos un equipo partido. Buscamos reducir los espacios al rival. En ataque lo hicimos con claridad y bastante riesgo, sin embargo, nos falta más fútbol, ser mejores en el desequilibrio y en el mano a mano".

*Su diagnostico sobre la plantilla de jugadores del Deportivo Cali

"Nosotros estamos avanzando, hay que dejar que se suelten unos jugadores, verlos todavía. Faltan dos partidos y espero que alguno que no haya podido jugar conmigo, pueda ponerlo. Así, puedo decir si se queda, si se va a préstamo. Todavía no hay decisiones sobre eso, estamos en un período de observación. Eso lo dirá el tiempo".

*Sobre la actitud y la disposición de la plantilla desde su llegada

"Al grupo le dije una palabra que es trascendental en el comportamiento del ser humano, la palabra cambio. Vamos a cambiar, queremos cambiar y yo les propongo eso. Miremos cosas de trabajo, de competencia, de formas de vida y eso lo han aceptado. Seguiremos cambiando algunas cosas, pero necesitamos cambiar para bien y en eso estamos metidos todos los del equipo, esa la palabra para fundamental: cambiar".

¿Cómo ha sido el rendimiento de Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali?

El estratega cucuteño se ha mantenido invicto desde su llegada al 'banquillo' caleño. El 9 de octubre, por la jornada 16, debutó con victoria por la mínima diferencia en el clásico del Valle del Cauca frente al América de Cali. Tres días después igualó 2-2 en el estadio Alberto Grisales, contra Rionegro Águilas. Y este lunes, terminó en 'tablas' con Once Caldas.

De esta manera, bajo su dirección técnica, Deportivo Cali ha sumado cinco puntos, de nueve posibles, luego tres encuentros disputados.