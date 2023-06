Jorge Luis Pinto, sobre la final del la Liga I-2023: "Los equipos no estuvieron en un buen momento"

Jorge Luis Pinto, actual entrenador del Deportivo Cali, estuvo como invitado en los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa de 'Blog Deportivo', en donde fue consultado sobre lo sucedido en la gran final del fútbol profesional colombiano, que dejó a Millonarios como campeón luego de llevarse el triunfo en la tanda de penales 3-2 sobre Atlético Nacional.

El técnico santandereano sabe muy bien lo que es dirigir a Millonarios, puesto que ha tenido tres diferentes ciclos con el conjunto 'embajador' a lo largo de su historia como entrenador y, esta vez, opinó de lo sucedido en la final y habló de entrada del conjunto capitalino.

"Millonarios, tal vez, sintió la responsabilidad de todo el mundo que lo criticaba. De los que decían que llegaba a finales y no ganaba. Entonces, prefirieron jugar un poco de otra forma. A defender los resultados, a buscar el resultado. Jugando bien, pero ganando", afirmó Pinto con respecto a la actitud del conjunto azul.

Por otro lado, también le dedicó parte de sus palabras a Atlético Nacional e hizo hincapié en lo sucedido al final del encuentro cuando hubo cierto desconcierto con respecto a los cambios que el director técnico 'verdolaga', el brasileño Paulo Autuori no hizo efectivos.

Publicidad

"No sé si el jugador colombiano está en las condiciones de ver esas modificaciones tácticas que Paulo Autuori le dio al equipo. Fueron modificaciones que sorprendieron a todo el mundo. De pronto, uno no las entiende, pero muchos jugadores no se adaptan fácilmente a ese tipo de instrucciones. Eso lo sintió Nacional", comentó el oriundo de San Gil, del departamento de Santander.

Finalmente, terminó con una frase dando un resumen de lo que sintió que fue la final entre ambos combinados en donde aseguró no haber visto la mejor versión ni por parte de Millonarios, ni por el lado de Atlético Nacional. "No estuvieron los dos equipos en un buen momento", concluyó Jorge Luis Pinto.

Pinto comenzó su carrera como entrenador en los años 80, dirigiendo clubes colombianos como Millonarios, Santa Fe y Atlético Junior. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó cuando asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica.

Publicidad

Durante su mandato al frente de la selección costarricense, Pinto condujo al equipo a importantes logros. En la Copa del Mundo de la FIFA 2014, lideró a los 'ticos' a una destacada actuación, alcanzando los cuartos de final y sorprendiendo al mundo del fútbol.

Además de su éxito con la selección de Costa Rica, Pinto también ha dirigido otros equipos internacionales. Entre ellos, se encuentran las selecciones de Colombia, Honduras y Emiratos Árabes Unidos.

Ahora se encuentra en el Deportivo Cali y espera poder regresar a su mejor versión al equipo 'azucarero'.