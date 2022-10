Jorge Luis Pinto: "Tengan la plena certeza de que vamos a cambiar y renovar la plantilla"

Este sábado Deportivo Cali terminó un semestre para el olvido, culminó su participación en la Liga en la decimoctava posición, no obastante, alcanzó a concluir el 2022 con una victoria 1-0 frente a Patriotas. Sin duda alguna, el conjunto 'azucarero' tuvo una mejoría desde la llegada de Jorge Luis Pinto, al banquillo del equipo.

Finalizado el compromiso, el experimentado estratega santandereano compareció ante la prensa donde habló de varios temas de lo que viene para el Deportivo Cali, ya pensando en lo que será el 2023, y todos los ajustes que se tendrán que hacer tras el difícil año atravesado a nivel deportivo.

De entrada habló sobre el cambio de nombres que habrá, "no es fácil tomar una determinación en este momento, estamos contentos porque ganar siempre es agradable y bueno. Hemos venido valorando a todos, pero hoy no le puedo decir a quien saco y a quien meto. Pero yo no hago eso porque el jugador merece respeto, y también porque también hay unos que tienen contrato. La semana que viene vamos a tener varias reuniones con el presidente. Antes de sacar tengo primero que ver quien va a venir. Pero tengan la plena certeza de que vamos a cambiar y renovar".

Por otro lado, hizo un balance de lo bueno y lo malo que alcanzó a vivir en los cinco compromisos que dirigió, "lo malo no haberlos podido ver a todos, porque no podía cambiar el equipo. Lo bueno es que el equipo progresó mucho desde mi punto de vista, este grupo ha aprendido, este grupo asimiló a pesar del poco tiempo que tuvimos".

Y prosiguió con respecto a las variantes que habrá en el plantel, "indudablemente que tiene que haber cambios y traer refuerzos. A partir de este domingo vamos a empezar a mirar alternativas en ese sentido, es un compromiso de los directivos y uno como jugador y entrenador debe entenderlo. Algunos no podrán continuar, pero estamos en la búsqueda de refuerzos, no es raro eso".

Por último, se refirió al tema de los refuerzos con jugadores del fútbol centroamericano, el cual conoce tras haber sido seleccionador de Honduras y Costa Rica, "esos países tienen buenos jugadores, vamos a esperar a que Costa Rica vaya al Mundial, Honduras también tiene buenos talentos, miraremos y evaluaremos las condiciones. Primero lo que se necesita fundamental, hoy no hay una idea concreta y precisas sobre a quien vamos a traer".

Recordemos que Jorge Luis Pinto llegó al Deportivo Cali en los primeros días de octubre y tuvo su debut contra el América de Cali. Desde su llegada disputó cinco compromisos, de los cuales ganó dos, empató 2 y perdió uno, consiguiendo sacar de la última casilla al conjunto 'azucarero' y llevándolo hasta la decimoctava posición. Asimismo, en cinco fechas consiguió el 50% de los puntos que obtuvo el equipo a lo largo de las 20 fechas.