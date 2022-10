Jorge Luis Pinto: “Teófilo Gutiérrez tiene muchas virtudes, estaré dialogando con él”

Jorge Luis Pinto, fiel a su estilo, habló ‘sin pelos en la lengua’ en su presentación como entrenador del Deportivo Cali, este martes. Fue directo y al grano, tal y como ha sido durante toda su carrera deportiva, tanto en Colombia, como a nivel internacional.

En su primer contacto con la prensa dejo en claro que ahora más que nunca el "trabajo" será la fórmula para buscar sacar al cuadro verdiblanco del mal momento en la Liga II 2022 del fútbol colombiano, en la que es último con 8 puntos, después de quince fechas jugadas.

El técnico nació en San Gil llegó a un cuadro vallecaucano que vive una crisis institucional en todo sentido y por eso se espera que su aporte, basado en su experiencia y sus métodos, sea fundamental para asomar la cabeza y retomar la grandeza de otros tiempos.

Este martes, Jorge Luis Pinto destacó la calidad de Teófilo Gutiérrez, aunque contó que aún no ha hablado de forma extensa con el delantero barranquillero. No evadió para nada el tema y fue concreto a la hora de referirse sobre el experimentado futbolista.

“Le hablé a los jugadores de los cambios, Teo tiene muchas virtudes y estaré dialogando con él. No he tenido tiempo suficiente para hablar con Teo Gutiérrez, pero lo haré, eso indudablemente”, afirmó de entrada el timonel santandereano.

Y es que mucho se habló de la supuesta mala relación del atacante barranquillero con el extécnico Mayer Candelo, quien de hecho lo tuvo de suplente y hasta no lo convocó en algunos encuentros.

Así las cosas será determinante el momento en el que Pinto y Gutiérrez tenga ese cara a cara, ya que seguramente el nuevo DT pondrá sus puntos, condicionantes y formas de trabajar en la era que comienza.

Seguido a eso, el profesor Pinto dejó claro que la actitud que muestren sus jugadores será clave, y la entrega por el equipo será fundamental, para ser parte del onceno titular o tener protagonismo en los partidos.

“El que no corra y no sienta la camiseta, no juega. El carácter es el que me ha llevado donde estoy, el carácter vale más que el talento en el fútbol”, aseveró el técnico.

Cabe recordar que esta será la segunda etapa de Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali, ya que estuvo en el año 1989.

¿Qué pasó entre los hinchas del Cali y Teófilo Gutiérrez en Tuluá?

El pasado 21 de septiembre se presentó una invasión de la cancha del estadio Doce de Octubre de Tuluá por parte de un grupo de seguidores del Cali, cuando en los minutos finales iban abajo en el marcador. Y ese día, muchos de esos aficionados fueron directamente a buscar y a rodear a Teófilo Gutiérrez. Incluso, en algunos videos, se nota cuando le lanzan una patada cuando iba caminando.