Jorge Luis Pinto tiene miedo: “De los árbitros no podemos hablar porque van y nos cobran después”

El entrenador de Millonarios habló en la previa del duelo frente a Unión Magdalena, este miércoles en El Campín, sin dejar a un lado lo sucedido en la primera fecha de los cuadrangulares contra América.

En Millonarios todavía hace eco al encuentro que disputó frente al América de Cali , el pasado domingo en condición de visitante. Y es que más allá de un gran triunfo, el equipo de Jorge Luis Pinto quedó diezmado, por lesiones y expulsiones, de cara al futuro de los cuadrangulares.

Publicidad

Justamente este fue uno de los principales temas que tocó el estratega ‘embajador’ en la previa del duelo que sostendrá este miércoles (8:00 p.m.) contra Unión Magdalena , en Bogotá.

Eso sí, Pinto por más de querer huirle al tema del arbitraje, dejó más de una frase ‘picante’ que pone sobre la mesa la prevención que se vive en Millonarios tras la actuación del juez Bismark Santiago.

“No tenemos por qué hablar del árbitro, esto hasta ahora está empezando y de pronto el día de mañana van y nos cobran, entonces es mejor no hablar. Conozco mucho el fútbol colombiano y tengo miedo. ¿Está claro?”, sentenció de manera tajante el DT santandereano.

Vea acá: En el Grupo B no se sacaron ventaja en el inicio de los cuadrangulares: así están las tablas de posiciones

Publicidad

De hecho, ante la información que rondó en estos días sobre una supuesta provocación a los hinchas del América y la agresión de la que fue víctima, Pinto señaló: “Jamás provoqué a la tribuna. Ni vi lo de la botella. Jamás me meto en eso. Saludé a todos con normalidad”.

Más sobre Jorge Luis Pinto:

Publicidad

La conformación de su once titular: “Las rotaciones cuando no son productivas no son bueno hacerlas, pero cuando se necesitan por cuestiones físicas y tácticas, las seguiré haciendo”.

Unión Magdalena: “No será un partido fácil porque ellos vienen dolidos. Es un equipo complejo, se sabe parar en el terreno de juego. Ha rotado en la parte de atrás, pero siempre ha sido un equipo aguerrido”.

Rumor sobre el arquero Iván Mauricio Arboleda: “No tengo ni idea del tema de Iván Arboleda. Con Wuilker Faríñez hemos hablado de su situación, pero vamos a mirar qué sucede de aquí en adelante”.

El objetivo en los cuadrangulares: “Haciendo entre 4 y 5 puntos, como mínimo, y ganando los partidos de local, estamos clasificados a la final. Nos faltan los de local y dos de visitantes, pero esa es la producción que yo veo para estar en la final sin afujías”.

Publicidad

Falencias de Millonarios: “Tenemos que mejorar un poco en el equilibrio emocional. Eso nos faltó en Cali. Estuvimos imprecisos y no tuvimos el control de la pelota, pero a pesar de eso, no pasamos apuros en defensa”.

Visitas a Ipiales y Santa Marta: “Ambas plazas van a ser difíciles, pero vamos a ir con todo porque sabemos lo que representan esos puntos para nosotros”.

Publicidad