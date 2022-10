Jorge Luis Pinto tras la derrota del Deportivo Cali: "No guardamos la pólvora, regulamos"

En la jornada 19 de la liga colombiana, Deportivo Cali perdió 1-0 frente a un Independiente Santa Fe que se ubica tercero con 31 puntos y está a un paso de clasificarse a los cuadrangulares finales. Los 'azucareros' fechas atrás quedaron eliminados y de la mano de Jorge Luis Pinto ya piensan en el 2023.

En rueda de prensa, el técnico Jorge Luis Pinto , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto 'cardenal', que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Acá las declaraciones de Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali:

¿Por que guardó la pólvora en ataque para el segundo tiempo?

"No guardamos la pólvora. Me parece que regulamos, sabemos cuáles jugadores se desempeñan bien en la altura y quién no. Sé cómo es la altura y siento que hoy hice una gran explotación de jugadores en la altura. Además tuvimos mucha posesión, jugamos en campo contrario y eso nos da tranquilidad. El equipo está progresando y lo seguirá haciendo mucho más".

¿Por que jugó con línea de cinco en defensa?

"El funcionamiento general me gustó mucho, pero la línea cinco me gustó mucho. Desde hace 18 años dejé de hace hacer línea de tres. Hicimos una línea cinco comprometida con concepto táctico, con funcionalidad ofensiva y defensiva, donde los hombres más importantes de ataque fueron los dos laterales. Eso es lo importante. Además, paré el equipo en tres cuartos, en la medialuna, eso es clave en una línea de cinco para sostener el bloque adelantado".

*Sobre la planificación del Deportivo Cali

"Esperando cómo se programa el campeonato del próximo año. Estaremos trabajando hasta el 15 diciembre, está diseñado todo el plan de trabajo. No los estaré acompañando mucho tiempo porque iré al mundial. El equipo seguirá progresando y trabajando todo este tiempo, regulando en si las vacaciones, no podemos tomar perder totalmente la forma que ganaron este tiempo. Esperando que la Dimayor determine cuándo empieza el torneo para así programar nuestro de trabajo".

*Sobre el Mundial de Catar 2022

"Los equipos no han tenido una gran preparación, no sé si sea el tiempo el Mundial que no lo habían tenido antes. La competencia de las grandes ligas en Europa que cobija más o menos el 80% de los jugadores de nuestro continente. Eso no le permitió trabajar a las selecciones. Hay potencias sin tanta preparación como Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, España y Alemania. Este último que está por construir un equipo nuevo equipo con Hansi Flick, un hombre trabajador. Los alemanes siempre van a competir al Mundial".