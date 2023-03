Jorge Luis Pinto volvió a criticar a Lucas González y apuntó a Alejandro Restrepo: "Una vergüenza"

Jorge Luis Pinto se ha mostrado molesto en las recientes ruedas de prensa post partido del Deportivo Cali y ha criticado algunos técnicos como Lucas González, de Águilas Doradas, y a Alejandro Restrepo, del Pereira.

Por eso, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ el estratega santandereano ratificó sus fuertes señalamientos a estos estrategas y profundizó en el tema.

“Lo ratifico, lo aumento y lo perfecciono. Vergonzoso para el fútbol colombiano, como se lo dije al profe Alejandro Restrepo, lo felicité por el título pero le dije que qué vergüenza tirándose al piso, no recogen la bola, el arquero dos o tres minutos en el piso. Se lo dije cara a cara, pregúntele a él, y me gustaría encontrarme al profesor Lucas González, decírselo en la cara también. Si esa es la nueva generación de técnico, Dios me ampare, no vi al doctor Gabriel Ochoa Uribe hacer eso, ni a Francisco Maturana, y tampoco al ‘Bolillo’ Gómez. Me ganaron, y me ganaron bien y se defendieron”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Jorge Luis Pinto en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio':

*Las dificultades económicas del Cali

“Le he hablado bien al grupo, estamos comprometidos, sentimos la profesión, entiendo la dificultad del Cali, tengo que hacerle reconocimiento al presidente Mena, pero bueno Dios quiera que mejoren, estamos mejorando la taquilla”.

*Más sobre el partido con Pereira

“Todos tienen su estilo, forma de jugar, pero la vergüenza de tirarse al piso, de no hacer saques de banda, de el arquero manejar y coger la pelota, eso no lo vi acá, eso es contra el fútbol, así se lo dije a Restrepo”.

*Las críticas por supuestamente el Cali quemar tiempo contra Tolima

“Mera salió dos veces porque lo golpearon, llamen a cualquier jugador del Cali a ver que es lo que más le exijo, que no pare el partido y eso, entre más juguemos, mejor”.

*El tema de los árbitros

“Y no quiero estar en la polémica, en la que probé que acá compraban árbitros y todo el mundo dijo que no. Yo les digo el arbitraje está admitiendo cosas absurdas en el fútbol, a los jueces les dije que qué es eso, que es una vergüenza lo que se está viendo, no le queda bien a todos, y me responde que para eso existe el tiempo de descuento”.

*Recordó las amenazas que sufrió por denunciar el arbitraje hace algunos años

“Yo no me quiero meter porque después mi familia me dijo que no me metiera en eso, tengo grabada la llamada donde me dicen que si seguía jodiendo lo matamos, pero yo dije me tendrán que matar. A ese árbitro lo tengo grabado”.

*”Los equipos se parecen a sus técnicos”

“A los dos arqueros le sacaron amarilla, a uno en el minuto 97 y el otro al minuto 94, yo invito a los técnicos para mejorar el nivel del fútbol, yo no tuve la suerte de ir, pero debemos comprometernos oficialmente. Los equipos se parecen a sus técnicos, el DT es el responsable de eso”.

*Sus rotaciones en el equipo titular

“Hace 30 años lo hago, El ‘Pibe’ Valderrama jugaba de visitante con Norberto Peluffo, hay características de partidos hay desgaste, rendimientos, y cosas tácticas, pero porque no dicen que los metí al segundo tiempo y jugaron bien”.