Jorge Luis Pinto y una ayuda extra para ganarle a Nacional: “Hay que ver al Tolima, algo tienen”

El entrenador de Millonarios habló en la previa del clásico con la prensa. Confirmó la titularidad de Jefferson Martínez, la ausencia de Fabián González Lasso y el regreso a la convocatoria de Luis Payares.

Jorge Luis Pinto no deja nada al azar para vencer a Atlético Nacional. Sabe que el de este domingo en Medellín es un clásico, correspondiente a la novena fecha de la Liga Águila II 2019, y que no va a ser fácil. En la cancha del Atanasio Girardot estarán en disputa más de tres puntos.

“Es un partido que representa mucho para toda la familia de Millonarios. Son juegos en los que la posesión, la recuperación del balón y el sacrifico van a marcar la diferencia”, aseguró este viernes Pinto en una concurrida rueda de prensa.

El estratega prepara el encuentro para llevarse la victoria, este próximo domingo frente al cuadro antioqueño.

Por eso, no se sonrojó al decir: “Tenemos que ver al Tolima, sin duda que algo tienen”, haciendo referencia a las seis victorias en línea -incluida una final- que el cuadro de Ibagué tiene sobre Nacional.

Sobre el once que parará en cancha, el estratega dio algunas pistas. “Lasso no va a estar, lleva apenas cinco días trabajando; Faríñez tampoco, tiene la mente en su Selección y nosotros queremos gente que este a full; y Payares va a ser convocado, no sé si vaya a ser titular”.

Pinto confía en sus dirigidos, más allá del respeto que tiene por el equipo de Juan Carlos Osorio.

“Nacional es un equipo con muchas variantes, han hecho un gran número de rotaciones y seguro saldrán con su mejor nómina”, comentó.

“En Medellín, contra Nacional, siempre tuve buenos partidos. Espero y confío que esta vez se repita y no sea la excepción", finalizó el experimentado timonel de los 'embajadores'.