Jorge Luis Pinto y una pregunta que no le 'entró en gracia' tras el triunfo de Cali sobre Tolima

Ya es bien sabido que Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, va de frente y no se guarda nada. Así ha pasado en las dos últimas ruedas de prensa, tras los partidos de su equipo en la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano, en las que el experimentado entrenador ha sacado algunas perlas. La primera que ellas al atacar a Lucas González, DT de Águilas Doradas, a quien señaló por supuestas 'marrullas', y ahora porque se mostró contrariado por una pregunta que le formularon luego de la victoria de los 'azucareros' 1-2 sobre Deportes Tolima, en el estadio Murillo Toro, de Ibagué.

A Pinto Afanador, en la capital tolimense, le insinuaron que la misma 'marrulla' que él había criticado, la había puesto en algunos momentos sus dirigidos en el duelo contra el equipo que dirige Hernán Torres. Y evidentemente al estratega del Cali no le gustó para nada ese interrogante.

“Usted hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprende. Se lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué no me habla que estamos ganando, que estamos invictos, que estamos escalando posiciones? Al menos apóyenos en eso. ¿Qué es lo otro que me preguntó, que es peor? Que nosotros nos tiramos al piso. No ve que Mera está desgarrado, tuvimos que sacarlo por eso. Podría decir que Tolima se tiró más al piso”, expresó inicialmente Pinto.

Publicidad

Pero Jorge Luis Pinto fue más allá y siguió con su replica, en plena rueda de prensa del domingo pasado. “Miremos fútbol. Ese día lo dije porque había múltiples situaciones de esas, múltiples. Lo invito a que vea el video. Hoy no. Lo primero que le dije a ellos (refiriéndose a los jugadores y señalando a Daniel Mantilla, que estaba a su lado) es que no los quiero ver tirándose al piso y parando el partido, yo no quiero esos jugadores en mi equipo, tengo esa filosofía y la voy a sostener. No sé si gane o pierda, pero la voy a sostener. ¿Está claro?”, remató el santandereano.

¿Qué posición ocupa Cali en la Liga Betplay 2023?

Tras la victoria de visitante, Deportivo Cali es noveno en la tabla de posiciones de la Liga I 2023 del fútbol colombiano con 6 puntos de 12 posibles, con cuatro partidos jugados. Y ahora los de Pinto se deberán preparar para enfrentar a Pereira, este 1 de marzo, en el estadio de Palmaseca, en un compromiso que servirá para ponerse al día en el calendario.