Jorge Luis Pinto: “Yo no llamo fracaso lo del primer semestre, estoy primero en reclasificación”

El entrenador de Millonarios habló luego de la victoria 2-1 sobre Medellín, y se refirió a los problemas que ha tenido con la nómina durante este semestre. Además, se mostró “herido” con los que llaman fracaso con lo que hizo en el campeonato anterior.

Jorge Luis Pinto consiguió llevarse tres puntos para Millonarios de una plaza complicada como la del Atanasio Girardot.

Luego de vencer 2-1 al Medellín, el estratega señaló que "el contrario nos metió atrás, no es que nosotros quisiéramos. Quise controlar cosas porque Medellín metió tres delanteros y no fue propuesta mía sino circunstancias de juego, no siempre uno se defiende porque quiere".

Además, se refirió a las dificultades que ha tenido durante el semestre, por lesiones y expulsiones.

"Hay que valorar las nóminas y todo lo que se ha estado haciendo. Tuve problemas con los centrales, con los delanteros, con los arqueros y son detalles que no quiero que suenen a excusas", agregó.

Luego, al ser preguntado por los que llaman fracaso el no ser campeón en el campeonato anterior, Pinto mostró su malestar y fue contundente al decir que "yo vine a ganar, vamos a ver si se puede o no se puede, yo soy el primero que quiere ser campeón. Me siento herido cuando me hablan de fracaso por lo del primer semestre, si soy el primero en la reclasificación y estoy como segundo o tercera en esta Liga".

Por último, el estratega valoró el gol de Fabián González Lasso y la importancia del triunfo de este sábado.

"Lasso la encontró muy clara y este es un partido que yo llamo de finales. Nos vamos con los tres puntos, que es lo importante", concluyó.