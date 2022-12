Jorge Luis Pinto: "Yo no regañé a los de mi cuerpo técnico en un cambio frente al Cali"

El entrenador de los 'embajadores' habló este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el buen momento de su equipo, del caso Wuilker Faríñez y de la grata aparición del goleador José Guillermo Ortiz.

Jorge Luis Pinto pasa un buen momento sentado en el banquillo de Millonarios, que acaba de superar 2-1 a Deportivo Cali y que ocupa la tercera plaza de la tabla en la Liga Águila II 2019 con 16 puntos, con un partido menos que disputará el próximo 4 de septiembre frente al Unión Magdalena, en Santa Marta.

Precisamente, Pinto habló del duelo contra los 'azucareros' y de otros temas determinantes de los 'embajadores' en el fútbol colombiano, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Acá los apartes más importantes de la charla con el entrenador de Millonarios:

El juego con Cali

“Lo que estábamos haciendo en el primer tiempo, era vergonzoso, ese no era Millonarios. En el segundo tiempo por encima de la táctica y lo físico había que jugar con confianza y con seguridad; y fue lo que más note en la parte emocional del equipo y luego cambiaria algunas cuestiones de posicionamiento y de presión, sobre los volantes del Cali que nos estaban manejando el partido. Seguimos atacando por donde debimos atacar, les dije que jugáramos por la banda e insistimos y sacamos provecho de eso".

José Guillermo Ortiz

“Ha empezado bien, fue un chico que conocí hace seis años, en mi primera estadía en Costa Rica, lo llevaba de 'sparring' en el Alajuelense. Luego llegó al equipo profesional, estuvo en la MLS y después estuvo en Heredia. Yo sabía de las condiciones de él, a pesar de que no estaba en un gran momento futbolístico, pero también tenemos la fuerza ofensiva para seguir alimentandolo de goles”.

Ortiz y el clásico con Santa Fe

“Estamos en eso, acabo de hablar con el presidente de la federación costarricense y con el director de selecciones, espero tener un gran gestión sobre el tema con ellos para poder tenerlo en el clásico. En el momento de que les colaboren a los clubes, les colaboraremos para que puedan preparar a los jugadores en la selección posteriormente".

Cambio frente al Cali

“No he regañado al cuerpo técnico, pedí que no hiciéramos el cambio tan rápido de Bertel y en ningún momento entró. Todo fue por el cambió en ese instante y vi que tenía que manejar otras cosas. Pero, no fue mala intención la perdida del tiempo y yo le expliqué a Roldán, que solo era una necesidad de juego para nosotros".

El tema Faríñez

“Wuilker está clarificando todo, su estabilidad emocional, su deseo de ir al extranjero, pero hablé con él y le dije que tenía que manejar las cosas tranquilo, que no entré a jugar pensando en esas cosas. Millonarios ha estado muy asequible porque si hay una propuesta se podría ir, pero yo creo que en los próximos dos días él define todo”.