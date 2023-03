Jorge Luis Pinto: "Yo salgo contento y ya felicité a mis jugadores; fue un partido brillante"

El Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto no pudo sumar los tres puntos de la victoria, pero sí mostró un buen juego frente al líder del 'todos contra todos', el América de Cali y sumó un valioso punto. Así las cosas, luego del empate 1-1 en el clásico caleño, el experimentado timonel de los 'azucareros' atendió a la rueda de prensa con una cara distinta a la de otros compromisos.

El estratega santandereano no pudo evitar mostrar su satisfacción con el juego realizado por sus dirigidos. "Quiero felicitar a todos los jugadores, no fue brillante porque faltó ganar. Hicieron un gran partido de fútbol moderno, rápido y buscando el arco los 90 minutos. A veces no se les reconoce eso a ellos; no se tiran al piso, juegan con el balón rápido. Jugaron un fútbol supermoderno que es lo que quiero yo acá en el Deportivo Cali. Daniel Mantilla hizo un gran partido y hoy (domingo) que se presentan los cinco cambios es viable buscar alternativas y otras fuerzas ofensivas porque estábamos buscando el gol para ganar el partido, que fue lo único que nos faltó. Fue un partido brillante, yo salgo contento y ya los felicité. América solo nos hizo dos opciones de gol y eso es de rescatar", expresó de entrada.

Y agregó con respecto a los cambios realizados que "las cosas de mis jugadores, yo no las hablo públicamente. La entrada de Gustavo Ramírez cambió algunas cosas, la necesidad de encontrar centros claros y cambié perfiles de jugadores, porque en mí transcurrir en el mundo del fútbol, hoy es más fácil centrar con pierna cambiada que con la pierna de perfil. Colocamos a Kevin Velasco en un perfil cambiado para levantar la pelota porque ellos se habían metido atrás y jugamos un rato con dos '9' porque necesitábamos definir. En ese ejercicio se sacrifican ciertos jugadores, pero uno piensa en la productividad del equipo".

Publicidad

Aquí más declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*El trabajo de sus laterales

"Con todo respeto, yo no quiero entrar en polémicas. El equipo tuvo el 60% de la posesión, tuvo una intensidad que pocas veces había tenido en el juego. Yo no acostumbro a ser subjetivo, pero para mí Aldair Gutiérrez fue uno de los mejores jugadores del partido, pero siento que esos dos muchachos no jugaron mal, no tuvieron las brillantes, pero Aldair estuvo muy bien los 90 minutos".

*El apoyo de la hinchada

"Estamos muy agradecidos con la hinchada por ese acompañamiento que nos han dado. Que venga la gente nos estimula y lo que más queríamos era ganar el partido, y lo buscamos con riesgo total, casi nos hacen un gol de contraataque por esa razón".

Publicidad

*El presente del equipo

"Lo único que nos pasa por la cabeza y la mente es jugar bien, perfeccionar cosas y ganar. Si hay alguien que se siente mal, somos los muchachos y yo, siento pena con todo el pueblo caleño y la hinchada del Cali de no poderles dar los triunfos, hemos hecho el esfuerzo, luchado contra todo y ahí vamos".

*Lo que toca corregir

"Entrenar definición y encontrar mejores definiciones, eso es lo que creo yo, que es lo que nos falta. Que esas opciones múltiples que encontramos podamos concretarlas. Nos falta concluir, ese es el tema primordial".