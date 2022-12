Jorge Luis Pinto: “Yo soy sincero y de verdad tengo mucha vergüenza con todo Millonarios”

El entrenador del conjunto ‘embajador’ entregó su opinión a los medios de comunicación luego de la derrota 1-2 contra América, y en juego que se disputó en el estadio El Campín.

Todo empezó de maravilla para Millonarios, de hecho, Jorge Luis Pinto reconoció el trabajo de sus jugadores, mientras iban ganando, pero al final los rojos se impusieron y se llevaron los tres puntos de Bogotá.

Su intervención en conferencia de prensa empezó con toda y reconociendo “yo soy sincero, y de verdad tengo mucha vergüenza con todo Millonarios”.

América de Cali aprovechó el hombre de más y venció 1-2 a Millonarios, en El Campín

Aceptó el buen inicio de su equipo y también elogió a los vallecaucanos “el partido empezó muy bien, con buen fútbol, buscando hacer lo que quería, controlando el partido. América complicó, no es un equipo de principiantes”.

No dejó espacio a malas interpretaciones sobre su relación en el camerino y señaló, “Pinto no es sargento, no es que salgan ahora con que Pinto se agarró. He sido respetuoso. Estamos cayendo en faltas inocentes, que duelen”.

También dijo que su equipo tenía todo controlado después de la expulsión de Felipe Jaramillo (28’) y durante el segundo tiemp., “Ellos no habían llegado así con mayor riesgo, y al final llega esa media distancia”.

“Fue una decisión técnica dejar a Alex Rambal por fuera de la convocatoria. Lo teníamos listo para que jugara la próxima fecha en Barranquilla”, justamente contra Junior se enfrentarán en la siguiente jornada.

