Jorge ‘Pelicano’ Banguero: “América está mostrando seguridad, y el Cali tiene incertidumbre”

Se viene una edición más del clásico vallecaucano entre América y Cali, este domingo, válido por la fecha 10 de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con uno de los referentes que ha tenido el equipo ‘escarlata’ como lo es Jorge ‘Pelicano’ Banguero.

El otrora jugador del América se refirió a cómo espera que se de el clásico vallecaucano, opinó de la actualidad del Deportivo Cali, de los ‘escarlatas’, y hasta recordó sus encuentros contra los ‘azucareros’.

¿Qué contar del ambiente de los clásicos vallecaucanos?

“Un clásico más, estos partidos son como algunos dicen, que es cuento distinto. Yo siempre trataba de decir que luego sigue otro partido más, pero sí tiene un tinte diferente. Las dos hinchadas locales, el que gana hasta el próximo clásico celebra, se mira la posición en la tabla, que en este caso el Cali de último y América de quinto, aunque eso pasa al segundo plano, aunque llegar bien da un plus como está la motivación para jugarlo”.

¿Recuerda algún clásico?

“Lo primero que se me viene a la mente es que hay uno en el que el Cali tenía una buena nómina, y el estadio uno adentro era rojo y verde, se podían las dos hinchadas, era espectacular el marco, la gente, a uno ese ambiente lo animaba. Recuerdo también el del Pipa de Ávila que hizo gol, y yo también hice gol, porque todos se mofaban que estaba viejo el Pipa y marcó y lo ganamos esa vez. Yo también tuve uno que hice un gol como de media volea, pensé que era para la cabeza y terminé pegándole así”.

El América va bien, ¿siente que no se habla mucho del equipo ‘escarlata’?

“América tuvo unos partidos en Estados Unidos y acá de pronto ante una buena base que tuvo el profe Osorio y la llegada ahora de Guimaraes mientras se adaptaba no llegaban los resultados como ahorita, pero América viene despacio y bien, tenía dos partidos que no jugó. Está mostrando seguridad y eso se vio el segundo tiempo con Bucaramanga que se defendió bien y está sirviendo motivacionalmente y colectivamente para que América llegue fortalecido al clásico”.

¿Cómo ve usted que el América sea el equipo que menos goles ha recibido y esté invicto?

“Es importante, América tiene dos grandes arqueros. Además, Marlon Torres y Jhon García que son los zagueros centrales, que son experimentados. Lo de Marlon Torres es admirable, y no solo defensivo, sino en ataque también. García, por su parte, no se complica y es un buen complemento. Me ha gustado que en los laterales hay una sana competencia. Es importante no recibir gol”.

¿Qué opinión tiene del Deportivo Cali?

“Yo he visto algunos partidos del Cali, con buena nómina, pero cuando te agarran los resultados y estas de último cada partido es una incertidumbre y ahí es cuando los de experiencia tienen que salir, dar un poco más adentro y afuera. He visto un Cali con Ángelo Rodríguez siendo importante, la expulsión de Teófilo Gutiérrez no le ayuda al grupo, pero veo un equipo que tiene buena base. Pero por momentos la incertidumbre los lleva a no tener buena presión al rival, le dan mucha libertad al rival. El Cali hace bastantes goles, pero le marcan más”.

¿Qué decir de Alexandre Guimaraes?

“La parte humana, la última vez esa era la marca del profe, todos hablaban de eso de la persona que es, aunque también a veces que hay que apretar pero hay formas. A todo el mundo le sorprendió cuando se fue, y ahora que vino es lo mismo, y por eso se siente una tranquilidad. Es un técnico que en este ciclo tiene su marca y en cuanto a fútbol ya lo que sabe se le hace más fácil”.