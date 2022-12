Jorge ‘Polilla’ Da Silva: "El partido me dejó tranquilo, pero no contento”

El técnico de América de Cali demostró su inconformismo, ante el empate con Tolima, onceno que le arrebató un punto al final del encuentro al equipo caleño.

Jorge Da Silva expresó su descontento con el resultado final del encuentro donde América dejó escapar dos puntos en casa.

Publicidad

"El partido me dejó tranquilo, pero no contento. Enfrentamos a un gran rival que tiene la base del año pasado. Generamos una cantidad de situaciones de gol y en el segundo tiempo en un error nuestro nos igualaron", afirmó Da Silva.

Lea acá: Miguel Borja marcó gol en la victoria de Palmeiras por 0-2 sobre Mirassol

Además, habló sobre el rendimiento de su delantero, "Cristian (M. Borja) hizo un muy buen primer tiempo. Creo que en la segunda parte y después del empate del Tolima, él se puso un poco caprichoso con el balón": expresó el 'Polilla'.

Adicionalmente, hizo énfasis en el error que los llevó a empatar el partido, "nosotros al proponer un partido de ataque, es lógico que por momentos nos cueste la recuperación en la mitad de la cancha. Pero en el fútbol si no convertís, te puede pasar esto", adicionó 'Polilla' Da Silva.

Publicidad

Finalmente, habló sobre el rendimiento en general del equipo en la presente temporada.

"Me preocuparía si el equipo no generara ocasiones de gol. A mi este año me tiene muy conforme y tranquilo la propuesta que hemos planteado. Es el segundo partido y es cierto que hay que seguir mejorando en algunos aspectos, pero me deja satisfecho la generación de fútbol del equipo".

Publicidad