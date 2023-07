Jorge Soto, arquero del América: "Si algo tengo que aprenderle a Novoa es el juego con los pies"

América de Cali empezó 'con pie derecho' la Liga 2023-II. En su debut, pudo ganarle al Deportes Tolima 1-0 gracias a un gol de Facundo Suárez a pase de Esneyder Mena. Sin embargo, lo que se volvió viral, fue el gran pase, prácticamente, de arco a arco de Jorge Soto, el nuevo arquero de la 'mechita' quien creo una situación clara de gol de un momento a otro.

En entrevista para el programa de 'Blu Radio', 'Blog Deportivo', el propio arquero habló de su jugada. Sin embargo, le dio más el merito a sus compañeros y elogió el trabajo en el campo de juego del equipo para que dicha jugada pudiera salir adelante. "Tengo la fortuna de que cada jugador que trabajó en la pretemporada tiene un rol en el campo de juego y cada quien sabe que hacer en cierta posición del campo y por fortuna los compañeros estaban haciendo los movimientos que eran, se me abrió el espacio, lo vi a Mena y la jugada terminó como terminó y por eso hoy estamos hablando del gol".

Igualmente, aseguró que este tipo de jugadas no son parte de la casualidad, sino que las viene buscando a lo largo de su carrera y por fin se le dio. "Este tipo de jugadas las vengo buscando durante muchos años en todos los equipos que he estado. Desde saques de meta o tiros libres, varias veces cobrando una falta desde el área o cerca al área, yo buscaba el balón en largo y terminaba en penal. Pasó una vez con Llaneros, pero es la primera vez que sale tan clara, pasó muy clara, se vio que estábamos sincronizados y fue muy bonito ese gol", afirmó Soto.

También, tuvo tiempo de recordar otra clara jugada en donde Andrés Sarmiento no logró aprovechar de la mejor manera la jugada generada por Jorge Soto. "A Sarmiento me tocó regañarlo porque esa jugada también había sido muy clara y no es algo que este preparado sino que el profe da unas pautas. Él nos dice: 'usted muévase para acá, usted para allá' y ya es decisión mía a quien se la doy. Muchas veces yo quería jugar en corto y Tolima nos marcaba hombre a hombre, no encontraba a quien dársela. Mientras más tenga el balón es más riesgoso, porque cada vez se me cierran más los espacios. Por fortuna en esa jugada, logro ver el movimiento de Barrios y de Facundo y veo a Mena también, que paso por la espalda, y por fortuna se dio como se dio y nos sirvió para ganar".

Recordó también las palabras que dijo su técnico Lucas González en las cuales aseguró que necesita a once jugadores que sepan jugar con los pies, las cuales causaron cierta polémica. "Ya lo dijo el profe en rueda de presa, el arquero que esté tapando con América este semestre va a ser muy importante con los pies, sea yo o sea Diego Novoa o sea Juan Múnera. Vamos a ser ese punto de apoyo con el balón, porque el profe necesita once jugadores en el terreno de juego que sepan con el balón y son una de las características que van a ver del arquero del América este semestre".

De hecho, aprovechó la ocasión para aclarar las declaraciones de su técnico asegurando que fue parte de un malentendido y que cuando se le hizo la pregunta, fue preguntado por Jorge Soto, no por Diego Novoa o Juan Múnera. "La pregunta fue por Jorge Soto, pero creo que él (Lucas González) se refería al tema del arquero como tal. Yo llego al América por ciertas características, pero eso no quiere decir que Diego Novoa o Múnera no las tengan. Por eso digo que cuando hablo del arquero del América no soy yo, es Novoa, Múnera o yo. los tres tenemos las mismas tareas a desarrollar en los partidos", aclaró el guardameta.

Finalmente, elogió el trabajo con los pies de Diego Novoa asegurando que una de las cosas que busca hacer durante su periodo en el América de Cali es aprender precisamente el juego de pies de Novoa. "Si algo tengo que aprenderle a Diego Novoa es el juego con los pies. Los pases filtrados que él tira a veces ni los veo, pero el técnico tiene que tomar una decisión de quién juega. El tema del juego con los pies, Diego tiene mucha ventaja, tiene un buen saque y es algo que le quiero aprender. La respuesta del profe fue mas referida al arquero que este en el momento porque".

Jorge Soto fue nombrado como el MVP de aquel encuentro en donde el América de Cali pudo llevarse los primeros tres puntos del torneo colombiano, en el segundo semestre del año 2023.

El conjunto 'escarlata' tendrá su próxima fecha de fútbol colombiano contra el Unión Magdalena en condición de visitante. el partido se jugará en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta el próximo sábado 22 de julio. El balón rodará a 6:20 p.m.