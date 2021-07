Jorman Campuzano y su posibilidad de llegar a Millonarios

En Millonarios siguen trabajando en la contratación de nuevos jugadores para encarar la Liga II del fútbol profesional colombiano, que se comenzará a jugar desde este viernes y hasta el 22 de diciembre de 2021. Y así uno de los nombres que ha aparecido en el panorama es el de Jorman Campuzano, quien quiere salir de Boca Juniors, de Argentina, y jugar en nuestro país, ante inconvenientes familiares que tiene en nuestro país.

Este viernes, antes del juego de la primera fecha de los azules contra Pasto este domingo, el profesor Alberto Gamero atendió a los medios y se refirió al caso del volante.

"No hay especulación, yo hablé con él, con Jorman, y está la posibilidad, pero entendemos que es un jugador de alto costo, que viene de Boca y el mercado colombiano de pronto no está para eso. Él quiere, tiene el anhelo y ojalá se pueda dar", explicó el entrenador de Millonarios con claridad.

Además, el samario agregó con respecto al mismo particular que "esa posibilidad no la vamos a desechar todavía hasta que no tengamos todos los jugadores inscritos, es una posibilidad y eso sería bueno. Acá tenemos un equipo armado y el jugador que venga y que esté a disposición de venir, bienvenido sea".

En la zona de primera línea, los albiazules confirmaron la partida definitiva de Fredy Guarín, quien jugó poco y terminó con problemas personales en Medellín el pasado 1 de abril.