No, gracias.

Jornada vibrante de clásicos en la Liga Águila II 2019: así se jugará la fecha 10 Entre los partidos más destacados de la décima jornada de la Liga Águila, se jugarán cuatro clásicos tradicionales que se disputarán así: Santa Fe vs Millonarios, Junior vs. Unión, América vs Cali y Medellín contra Nacional.