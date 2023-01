José Amaya y el posible fichaje de Juan Fernando Quintero: "Hace tiempo no se tiene un '10' de raza"

En Barranquilla todos los fanáticos del Junior 'cruzan los dedos', le rezan a todos los santos y le hacen cualquier plegaria al Dios de los cielos para que finalmente la incorporación de Juan Fernando Quintero al 'tiburón', llegue a buen puerto. Los hinchas del 'rojiblanco' se muestran cada vez más ilusionados y emocionados para que el '10' antioqueño vista los colores de la escuadra de la Costa Norte de nuestro país.

Y el anhelo creció tras el último anuncio que se dio en la prensa brasileña, al afirmar que Flamengo, uno de los equipos en contienda para hacerse con los servicios deportivos del paisa, decidió hacerse a un lado. Junior tiene el firme objetivo de volver a ser protagonista en la Liga del fútbol colombiano y también en la Copa Sudamericana del 2023 y para ello le pone todas sus fichas para incorporar una gran estrella, en esta oportunidad, Quintero Paniagua.

En Gol Caracol.com dialogamos con José 'Ringo' Amaya, quien vistió la camiseta del 'tiburón' en dos oportunidades, y como buen barranquillero, conoce toda la idiosincrasia del 'rojiblanco'. El exvolante de primera línea se refirió al posible arribo de Juan Fernando Quintero a la plantilla que dirige el entrenador samario Arturo Reyes.

'El Ringo' aseguró que 'Juanfer' le traería "experiencia, liderazgo y buen fútbol" al Junior y que uno de los jugadores que más se beneficiaría de la vinculación del '10' antioqueño sería Carlos Bacca.

¿En caso de que Juan Fernando Quintero llegue al Junior, qué le aportaría al 'tiburón'?

"En caso de que se dé su llegada, sería sumarle experiencia, sumarle un jugador con unas condiciones, que creo yo, desde hace mucho tiempo en Junior no se tiene un '10' de raza, digámoslo así. Ese jugador que filtre, que cree opciones de gol, que ponga mano a mano a los delanteros; si mi mente no me falla, creo que han sido poco estos últimos años un volante '10' de esas características como lo es Juan Fernando Quintero: experiencia, liderazgo, entonces creo que va a ser un aporte importantísimo para el equipo, para el club, y lógicamente, para la hinchada que le gusta siempre el buen fútbol en Barranquilla".

¿Cree usted que sería fácil su adaptación a la ciudad de Barranquilla?

"La adaptación de Juan Fernando Quintero en Barranquilla creo que no hay inconveniente. El tema del calor, de la humedad; él lo conoce, ha jugado muchas veces en Barranquilla y sabe cómo es el tema. Lógicamente, hay que esperar un tiempo prudente para que durante el desarrollo de su parte física se encuentre rápidamente y que se puede adaptar sin conveniente".

¿Sería el mejor fichaje en los últimos cinco años del Junior de Barranquilla?

"Sí, lógicamente. Creo que jugador con una calidad innata, todo lo conocemos, un jugador de talla internacional. Estos últimos cinco años han llegado jugadores importantes, interesantes a Junior, que también han sido figuras. El llegar en estos momentos va a traer esa motivación a toda una ciudad que quiere ver a su equipo jugar bien al fútbol y yo creo que él tiene esas cualidades para aportarle al club, al equipo, esa calidad para que veamos a un Junior que tenga buen manejo de la esférica, que tenga ese fútbol asociado y creo él tiene ese liderazgo".

Usted que conoce el plantel del Junior, con cuáles jugadores del mediocampo se entendería mejor en la cancha

"Pienso que Junior tiene buenos jugadores ahí en la mitad de la cancha, el sumar a Juan Fernando Quintero creo que va a ser ese jugador diferente, que va a enlazar el mediocampo con la delantera; que va a ocupar un espacio importante tanto en el terreno de juego en donde le va a dar la claridad, le va a dar el liderazgo donde los que van a estar alrededor de él van a crecer en su condiciones porque es un jugador que le gusta jugar bien al fútbol; un jugador que te que te sostiene bien la pelota, que le gusta crear sociedades; va a ayudar a crecer individualmente y colectivamente al equipo".

En caso de su arribo al 'tiburón', el más beneficiado sería Carlos Bacca...

"Claro que sí que Carlos Baca sería el más beneficiado. Creo que desde su llegada no tenía un jugador de esa clase, siempre se veía a Carlos muy aislado a veces en los partidos, tenía que bajar para poder interactuar con la pelota; ahora teniendo esta clase de jugador, beneficiado lógicamente para los goleadores, tener un jugador de esta clase siempre va a ser satisfactorio para ellos y Carlos es goleador y teniéndolo a él; creo yo que su crecimiento, como lo dije anteriormente, va a ser potenciar sus condiciones de lo que nosotros conocemos a Carlos".