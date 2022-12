José Cadena: "El fútbol tiene que ir concatenado con otros protocolos, como el de la aviación, el hotelero"

El máximo accionista del Cúcuta Deportivo dijo que primero deben evaluar los modelos que se presenten en otros países, para saber si se pueden implementar en Colombia.

El presidente Iván Duque descartó este martes en la mañana que el fútbol colombiano pueda regresar a puertas cerradas pues considera que “no hay condiciones”.

Esto lo dijo el primer mandatario después de que la División mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le presentara al Gobierno Nacional un protocolo de seguridad para que se reanude el balompié.

“Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores”, aseguró el mandatario en diálogo con ‘La FM’.

Iván Duque: “El fútbol es una disciplina impracticable, hay que proteger la vida de los jugadores”

“Explíqueme cómo se puede tener un torneo garantizando que en más de 20 equipos ninguno de los jugadores tenga coronavirus, sumando personas del equipo técnico, los aguateros, los encargados del transporte, es muy difícil”, agregó Duque.

Golcaracol.com habló este martes con José Augusto Cadena, máximo accionista del Cúcuta Deportivo, quien se mostró de acuerdo con las declaraciones del presidente Iván Duque.

“Las comparto plenamente, aquí prima la salud, la vida, y hay que esperar otros modelos que empiecen a funcionar en otros países, y así nosotros ya revisamos si funcionaron o no funcionaron”, le dijo Cadena a este portal.

“En el caso del Cúcuta Deportivo, Dios no quiera, se contagia un jugador, contagia a su familia y de pronto hay un fallecido, eso no tiene presentación, no tiene sentido, eso no es el fútbol, no son los valores del fútbol. No tengo afán de que inicie la liga sin que haya las medidas necesarias”, agregó.

El dirigente del equipo fronterizo manifestó, además, que para él este año no habrá fútbol en el país, dadas las condiciones que se vienen presentando con la pandemia del coronavirus.

“Si usted me pregunta a mí, a manera personal, creo que este año no va a haber fútbol. Para el Cúcuta es una situación muy grave, yo he hablado con los jugadores y vamos a pagar completo hasta marzo, ya después vamos a mirar negociaciones con los jugadores y si no, nos vamos a acoger a la ley, que sería la suspensión del contrato”, aseveró.

Sobre el protocolo que le presentó la Dimayor al gobierno, Cadena indicó que “tiene que ir concatenado con otros protocolos, como el de la aviación, el hotelero. Por lo tanto es largo y yo veo que para nosotros va a ser primordial lo que se pueda ver en otros países”.

Por último, dijo que permanece en contacto con los presidentes de otros clubes para encontrar soluciones, ante la crisis económica que afrontan los equipos.

“Hacemos reuniones permanentes, debates interesantes, pero la conclusión es que tenemos que ser concordantes con el Gobierno, no podemos ir en contravía. Si el Gobierno dice que quiere ver resultados en otros países, tenemos que ser lógicos y esperar”, concluyó.