José Enamorado: "Nunca pensé en ser atleta por mi velocidad, mi pasión siempre ha sido el fútbol"

Campaña tras campaña los equipos se refuerzan y buscan los talentos que guíen a sus respectivos equipos hacia los objetivos trazados. En algunos casos las contrataciones dan frutos, otras terminan en decepciones, y en algunos casos se dan sorpresas agradables. Uno de los equipos que ha tenido la fortuna de contar con una grata revelación en su plantilla es Independiente Santa Fe, con el caso de José Enamorado.

El extremo que llegó en el semestre pasado a las huestes del conjunto 'Cardenal', por pedido expreso de Alfredo Arias, quien en su regreso al fútbol colombiano solicitó la contratación del futbolista, con el que coincidió en el Deportivo Cali, y que en su momento se encontraba en las filas del Real Cartagena.

Ahora en este 2023, bajo el mando de Harold Rivera, Enamorado asumió un nuevo reto en su carrera, la responsabilidad de tomar la '10' de Independiente Santa Fe, esa misma que desde que Omar Pérez dejó la institución, ningún futbolista que ha tomado ese dorsal ha podido estar a la altura.

El oriundo de Soledad, Atlántico, ha respondido con creces y desde ya ha empezado a ilusionar a la hinchada 'cardenal', quienes ven en el extremo de 24 años un futbolista distinto, con la capacidad de marcar la diferencia, con su exorbitante velocidad, capcaidad de gambetear, asitir y marcar goles.

En lo que lleva del torneo, José Enamorado se ha convertido en el futbolista con mayor número de acciones en ataque exitosas, con 98, promediando 9.01 acciones de este tipo, por cada 90 minutos disputados. Así las cosas, y con los pergaminos para ser tenido en cuenta como una de las estrellas del rentado local, en Gol Caracol hablamos con el joven atacante, para nuestra sección de 'Figuras del fútbol colombiano'.

*Inicios de su carrera

"Yo arranqué en un equipo amateur, antes de pasar a un equipo más conocido en Barranquilla que se llamaba Escuela de Barranquilla, en el cual pude jugar torneo Asefal, y de ahí se me dio la oportunidad de llegar a las divisiones inferiores del Orsomarso, donde pude hacer todo mi proceso formativo para poder llegar a la profesional".

¿Siempre ha jugado como extremo?

"Siempre jugué como extremo o mediapunta, cuando arranque empecé como mediapunta, luego me pusieron de extremo, y en ese entonces ya variaba porque en las divisiones menores no había un orden como tal porque siempre me movía en todo el cambio".

José Enamorado con Independiente Santa Fe.

¿Alguna vez lo descartaron por su talla?

"En los equipos en los que estuve marqué mucho la diferencia, entonces eso nunca fue pensado o estuvo en un primer plano, La verdad nunca me hablaron del tema, siempre fue que tratara de mejorar mis capacidades y de poder mejorar físicamente".

¿Desde cuándo notó esa velocidad y facilidad para gambetear?

"Eso siempre ha estado en mí, es una de mis mayores características desde que comencé a jugar al fútbol, siempre me he destacado por mi velocidad, por el querer driblar y desde muy pequeño me gustó lo que era la parte del ataque, querer encarar en el uno contra uno, y desde entonces fue perfeccionando mucho más mi juego".

¿Alguna vez pensó en hacer atletismo por su gran velocidad?

"Nunca tuve en mente ser atleta. Desde muy pequeño mi pasión fue por el fútbol, siempre me gustó la pelota y literal nunca me pasó por la mente practicar otro deporte".

¿Intenta evitar los defensores corpulentos para que no le peguen?

"Yo nunca me enfoco en la talla que tenga el defensor adversario, para mí siempre ha sido muy irrelevante esa parte, nunca me ha pasado por la mente el no querer encarar porque sea grande, al contrario, entre más grande o más alto, siento que le puedo sacar mucha más ventaja por mi velocidad".

¿Cuáles entrenadores especiales ha tenido en su carrera?

"Entrenadores como tal el 'profe' Alfredo Arias que estuvo con nosotros en Santa Fe, que lo tuve también en el Deportivo Cali y el 'profe' Escobar, que lo tuve en Orsomarso. Con Arias siempre tuve una relación muy respetuosa, la verdad el 'profe' siempre confió en mis capacidades, independientemente de que yo estuviera en un equipo de la B, siempre me dio la confianza para llegar a un equipo grande en la A, donde pude mostrar y platearme bien mostrando mis capacidades futbolísticas".

¿Qué significó para usted llegar a Santa Fe?

Fue un paso muy importante para mi carrera donde pude plantarme en la A de nuestro fútbol colombiano, estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera, seguir con el nivel que traigo y seguirle aportando mucho a esta institución que me dio la oportunidad.

José Enamorado con Independiente Santa Fe, en la Copa Sudamericana. AFP

¿Considera que ha tenido mayor visibilidad en Santa Fe?

"Acá se me han dado las cosas de la mejor manera, pude plantarme con mis capacidades en la primera división, que era lo más importante, y he podido aportarle mucho a esta institución".

¿Santa Fe tiene un espacio especial en su corazón?

"Santa Fe representa mucho en mi presente, en el gran momento en el que estoy ahora, y obviamente le tengo mucho cariño a esta institución y a esta linda hinchada que desde el inicio creyeron en mis capacidades, y gracias a Dios ya se están dando los frutos de eso".

¿Qué tiene diferente la versión 2023 de José Enamorado?

"Desde mi primer semestre venía haciendo las cosas muy bien, venía jugando con el equipo, y este semestre gracias a Dios pude mejorar algunas cosas, se me pudieron brindar muchos los goles y la idea es poder seguir por ese camino, aportándole muchos goles al equipo y a los compañeros cuando se pueda".

¿Qué significa para usted ser el jugador más desequilibrante de la liga de fútbol colombiana?

"Yo siempre trato de hacer mi trabajo, de siempre aportarle al equipo que es lo más importante, ya lo demás viene por añadidura. Ese siempre ha sido mi juego, siempre he intentado tanto en lo individual como en lo colectivo aportarle al equipo para que consiga puntos y seguir vivos en las competiciones en las que estamos".

¿Cómo es tener un compañero de la magnitud de Hugo Rodallega, le ha aprendido algo?

"Con Rodallega he tenido poco tiempo, pero es una gran persona, con él a veces hablo y en los partidos intentamos de entendernos de la mejor manera. Él siempre me ayuda a tomar las mejores decisiones en los partidos, y la verdad le estoy aprendiendo mucho".

¿Le ha pedido consejos a Rodallega para llegar a la Selección Colombia?

"Para uno llegar a la Selección Colombia no basta solo con consejos, siento que ya llegará la oportunidad. La idea siempre ha sido hacer las cosas bien, demostrar el talento que uno tiene, y ya lo demás llegará por añadidura y en el tiempo de Dios".

¿Hasta dónde quiere llegar en su carrera?

"Todos soñamos con poder jugar en Europa, en las grandes ligas del mundo, y pienso que el poder estar en lo más alto del mundo es lo que uno desea. Yo siempre he pensado que estaré donde Dios me dé la oportunidad, ahí voy a dar todo de mí y siempre trataré de dar todo lo mejor".

José Enamorado, jugador de Independiente Santa Fe. Foto: Dilhan Almonacid.

¿Qué hay de su futuro inmediato?

"Yo en este momento no me he sentado a pensar en lo que será de mi futuro, ahora que se me acabe el contrato con Santa Fe, pienso que no es el momento, ahora solo tengo cabeza para el torneo local e internacional con el equipo, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande en ambos certámenes, y ya llegará el momento para que las dos partes se sienten arreglar ese tema. Pero ahora mismo solo pienso en los torneos y los partidos que se vienen con Santa Fe".

¿Prefiere asistir o marcar los goles?

"No tengo preferencia la verdad, siempre y cuando se le pueda aportar al equipo, cualquiera de las dos".

¿Usted decidió tomar la '10' de Santa Fe o se la dieron?

"Yo tomé la '10' de Santa Fe, sentí que podía hacerlo, que estaba en un buen momento y que no me iba a quedar grande. Siento que la vida se trata de eso, de tomar decisiones arriesgadas, que no son fáciles y poder demostrar de que uno está hecho. Para mí es un orgullo grande porque para nadie es un secreto, que es una gran institución, uno de los grandes del país, y ponerse la '10' requiere una responsabilidad muy grande".

¿Qué pensó en sus momentos cuando regresó a la B, creyó que iba a volver a triunfar como lo está haciendo en la actualidad?

"Yo siempre he tenido en mente que en el equipo que Dios me dé la oportunidad de estar, siempre daré todo de mí, de demostrar todas mis capacidades y de ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Siempre en esta vida de futbolista hay momentos difíciles, pero nunca pensé en dejarlo porque el fútbol siempre es lo que me ha apasionado y lo que he querido".