José Enamorado, uno de los cinco futbolistas más rápidos del mundo: comparte top con Kylian Mbappé

La liga del fútbol colombiano ya avanza a paso firme en nuestro país, desde su inicio en enero ya nos encontramos en el primer cuarto del rentado local, tras haberse disputado las primeras cinco jornadas. A pesar de que hay varios equipos con partidos pendientes, este viernes nos preparamos para lo que será la sexta fecha en la que los clubes quieren seguirse perfilando y sumando puntos para desde ya ir entrando al grupo de los ocho.

Uno de los conjuntos que no la ha pasado bien en este inicio de temporada es Independiente Santa Fe, que entre los movimientos de su plantilla, sufrió un cambio en la dirección técnica. Así las cosas, y aún con partido pendiente, los ahora dirigidos por Harold Rivera han disputado cuatro encuentros con un saldo de una victoria, dos empates y una derrota, que los tienen ubicados en la decimotercera posición de la tabla.

Más allá de los resultados obtenidos, uno de los futbolistas que se ha sabido destacar con la camiseta del conjunto 'cardenal' es José Enamorado, quien se ha convertido en uno de los hombres más importantes en ataque con su gran desequilibrio por la banda y llegada a gol. De hecho, el habilidoso extremo fue el autor del primer gol en esta temporada con Independiente Santa Fe, en una anotación que se convirtió en el gol más rápido en toda la historia del cuadro capitalino, con 14 segundos.

Esta semana el portal Speeds BD, sitio especializado en estadísticas del fútbol mundial, nombró a José Enamorado como el jugador colombiano más rápido en el mundo después de lo registrado en el duelo ante La Equidad.

Publicidad

Así las cosas, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con el extremo de 24 años, quien habló sobre sus cualidades en el terreno de juego. "Lo mío siempre ha sido el fútbol y a raíz de eso me conocen porque siempre he sido muy rápido por las bandas. Siempre he jugado por bandas, la idea en cada partido es poder tener mano a mano y poder tener ventaja en la velocidad y él encare".

Y agregó con respecto a sus habilidades, "es más que todo lo que requiera la jugada. Gracias a Dios conté con el don de tener, encare y velocidad a la vez".

Por otro lado, se refirió a las instrucciones que ha recibido por parte de los entrenadores, "hasta el momento no, en el fútbol siempre se requieren dos fases en defensa y en ataque y cuando el equipo no tiene el balón toca bajar y dar una mano. En la mayoría de partidos siempre me quedo de rebotero o en punta".

Publicidad

Cabe resaltar que según el listado mencionado, el delantero de Independiente Santa Fe es el cuarto jugador más rápido del mundo, según Speeds BD, solamente es superado por Darwin Núñez (Liverpool) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain).