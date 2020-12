José Fernando Cuadrado se despidió de Atlético Nacional: "Me voy con la frente en alto"

José Fernando Cuadrado es uno de los jugadores que no seguirá en la nómina de Atlético Nacional para el 2021. El arquero, de 35 años, deja el 'verdolaga' después de haber llegado en enero de 2019 y de no haber conseguido ningún título.

Edwin Cardona: "Quiero final con River para morir en la guerra, no como me tocó desde la tribuna"

El nacido en Valledupar no pudo despedirse del club antioqueño de la mejor manera, ya que no estuvo disponible en el último partido del equipo en el año. Por eso, Cuadrado aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje de adiós.

"Cierro un ciclo en una institución que día a día me demostró su respeto por el ser humano. Gracias a todas las personas que respaldan a este maravilloso club y que luchan incansablemente para enaltecer y preservar la grandeza de Atlético Nacional. Me voy con la frente en alto, porque nunca me ahorré una gota de sudor para defender los colores de esta familia. ¡Gracias!".

Arturo Reyes: "No es fácil observar a todos los jugadores Sub-20 en el exterior"

Por ahora se desconoce lo que será del futuro de José Fernando Cuadrado, con pasado en Millonarios, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Once Caldas y Nacional.