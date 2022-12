José Fernando Salazar: "Hay que cumplir los estatutos, en vez de esperar a que pase una tragedia"

El máximo accionista de Rionegro Águilas volvió a hablar de la polémica originada por las fuerte temperatura en la que se jugó el partido entre el conjunto antioqueño y Alianza Petrolera.

Luego del controvertido episodio sucedido el pasado domingo entre Alianza Petrolera y Rionegro Águilas, donde el jugador David Contreras perdió el conocimiento debido a un choque de calor; José Fernando Salazar volvió a arremeter con todo.

Publicidad

Si bien, ya se había pronunciado en días anteriores sobre el hecho , este martes atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' para ampliar su opinión acerca del tema, teniendo en cuenta que el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira respondió este lunes a sus reclamos.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Primero, Salazar habló de la queja formal que envió a la Dimayor. “Más que una reclamación, era esgrimir los argumentos con la suficiencia del caso para hacer notar lo peligroso que puede ser jugar en Barrancabermeja a las 3 de la tarde. Hay ciudades en las que, por su temperatura y temas geográficos, se puede poner en peligro la integridad del deportista”, empezó el dirigente.

También mostró su inconformidad con la respuesta que recibió. “Dimayor me respondió que eso se va a tocar en la asamblea extraordinaria, pero no me parece que sea el escenario porque esto se trata de hacer cumplir los estatutos”, aseguró.

Publicidad

Eso último lo dijo haciendo referencia de lo que sería un incumplimiento en el estadio Daniel Villa Zapata, debido a que el escenario no cuenta con iluminación para jugar en horario nocturno, y el proceso para instalarla podría extenderse durante los próximos dos meses.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

Asimismo, insinuó que las altas temperaturas y la falta de iluminación podrían ser factores que se presten para que algunos clubes busquen ventajas deportivas. “¿Vamos a esperar que suceda una tragedia, a que un deportista le pase algo más grave para cumplir con los estatuos? La vida de un ser humano está por encima de cualquier cosa, de un título o de la definición de un descenso”, dijo Salazar.

Por último, dejó una frase contundente. “Los equipos que tengan este problema y no tengan iluminación, deberían buscar otra plaza para poder jugar en horario nocturno”, cerró el directivo.