José Gabriel Ramírez, de Patriotas: "Uno nunca piensa que va a ser un gol así"

José Gabriel Ramírez fue uno de los protagonistas de la jornada del domingo en la quinta fecha de la Liga del Fútbol Colombiano y todo porque macó un verdadero golazo cuando sólo iban 45 segundos en el estadio Metropolitano, de Techo, en partido que enfrentó a su equipo, Patriotas , frente a La Equidad.

El mediocampista nacido en Envigado fue uno de los invitados este lunes al programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y allí habló de ese tanto, el primero de su escuadra en la noche del domingo en el escenario capitalino.

"La verdad uno nunca piensa que va a ser un gol así, lo que sí es que venía de una lesión en el recto anterior que me impedía patear, los compañeros siempre me decían que pateara, a mí me gusta mucho patear, y nunca me había quedado la oportunidad tan clara, así que se dio en el momento, no sabía que el gol había sido tan rápido", dijo de entrada el futbolista que ha hecho la mayoría de su carrera en Argentina.

Sobre cuál era el secreto para marcar un tanto de ese tipo, José Gabriel Ramírez apuntó:

"Al final no es ni siquiera fuerza, es más bien técnica, y como me gusta patear desde chiquito, lo que pasa es que en los partidos es distinto porque uno está compitiendo, ya uno juega por el resultado y se cohíbe más, es apuntarle a los tres palos, que vaya dentro del arco", continuó.

Sobre si queda en los entrenamientos al final para entrenar este tipo de jugadas puntualizó.

"Uno práctica el golpe, al final todo es de repeticiones en la vida, lo que no se practica, se olvida. En la repetición está el aprendizaje", sostuvo.

Sobre el resultado del partido, porque al final terminaron perdiendo 4-3 con La Equidad

"La verdad fue un sabor medio amargo porque venimos como grupo, trabajando, venimos con un proceso difícil en la posición que estamos, el esfuerzo es el triple y cuando uno se pone en ventaja de visitante, le empatan, le ganan; queda uno con el sabor amargo. Hay que seguir trabajando", prosiguió.

Ramírez , que nació en Envigado, se fue antes de los 18 años a Argentina y allá "jugué en Nueva Chicago, Arsenal de Sarandí, luego volví a jugar en el ascenso hasta que ya llegué acá".

También habló de la salud de José Eugenio 'Cheché' Hernández, DT de Patriotas, quien se encuentra internado por problemas de salud.

"El 'profe' está muy reservado por él mismo, porque lo que él así, reservada, callada. Cuando podemos hablar con él se le escucha bien con buena energía. Yo lo conocí acá y me soprendió su forma humana, todos esperamos una pronta recuperación", concluyó.