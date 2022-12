José Guillermo Ortiz: “Estoy contento por marcar, pero no me siento titular en Millonarios”

El atacante costarricense, que se estrenó con dos anotaciones el pasado miércoles en El Campín, ya piensa en La Equidad Seguros, próximo rival de los azules en la Liga Águila II-2019.

José Guillermo Ortiz tuvo un debut soñado con Millonarios, el pasado miércoles, tras conseguir los dos tantos de la igualdad 2-2 con Independiente Medellín, pero que no le alcanzaron al equipo ‘embajador’ para avanzar en la Copa Águila.

El atacante llegó hace dos semanas al fútbol colombiano sin demasiado cartel, pero ya dejó ver en El Campín que le puede aportar goles al equipo que dirige Jorge Luis Pinto, en la Liga Águila-II.

“Estoy contento por marcar, pero no es estoy satisfecho, acá lo importantes es el club. Queríamos ganar, queríamos pasar, no se nos dio y ahora hay que seguir trabajando para lo que nos queda del torneo”, le dijo a GolCaracol.com.

“Me sentía bien, para nadie es un secreto que en Costa Rica no es así, la altura me afectó comenzando, pero me fui adaptando, ahí vamos poco a poco tomando ritmo”, agregó.

Aunque tuvo una gran presentación y se mostró como una alternativa interesante en el ataque ‘embajador’, Ortiz prefiere ser cauto y seguir aportándole al grupo.

“No me siento titular, aquí somos una familia, un gran grupo y desde que llegué eso es lo que me demuestran. Acá no importa quién es titular, importa Millonarios”, aseguró el futbolista, de 27 años.

Por último, habló del próximo partido frente a La Equidad Seguros, el sábado, a las 3:15 p.m., en el estadio El Campín.“Hemos visto videos de Equidad, es un equipo difícil pero debemos salir a ganar”, finalizó.